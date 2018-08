Snart 80-årig tenor giver den gas med jazz: »Især "Angelique" får én på goddagen«

Selvom han inden længe kan fejre sin 80-års fødselsdag, er den italienske tenor Dario Campeotto stadig frisk, som første gang han tonede frem på danskernes tv-skærme ved det danske Melodi Grand Prix i 1961:

»Jeg er frisk og frejdig og har aldrig haft det bedre,« fortæller han, men erkender samtidig, at hukommelsen har fået huller:

»Min kone kan fortælle mig, at vi får gæster på onsdag, og en halv time efter kan jeg så sige "hvor bliver det skønt, at have fri på onsdag"« fortæller han med et smil.

Netop hukommelsen kommer på prøve, når dansk-italieneren skal tilpasse sit klassiske repertoire af sange til jazzens finurlige toner, når han i selskab med Aarhus Jazz Orchestra søndag den 2. september giver to koncerter i Rådhushallen i anledning af Aarhus Festuge:

»Lige nu ligger jeg vågen om natten, indtil det er overstået, for der er så meget, man skal huske. Men jeg læser mine lektier, og vi har lige øvet fem stive timer. Det bliver morderligt spændende,« siger Dario Campeotto, få dage før de første jazzede toner skal lyde i Rådhushallen.

Det skal gerne være sådan, at folk siger: 'Gud fader bevares, der røg min overmund". Dario Campeotto, sanger og skuespiller Det skal gerne være sådan, at folk siger: 'Gud fader bevares, der røg min overmund".

Dario Campeottos navn var på alles læber, da han i 1961 hev sejren hjem med sangen "Angelique" i det danske Melodi Grand Prix. Siden har han levet af at optræde. Både som sanger og som skuespiller på filmlærredet samt på de skrå brædder i revyer. Og nu er turen så kommet til Aarhus Festuge.

"Jazzificering"

Det er dog ikke nyt at optræde under aarhusianske himmelstrøg for tenoren med den fløjlsbløde stemme. I 2015 underholdt han med selvsamme orkester i samme rammer på rådhuset. Det gjorde han så godt, at han blev bedt om at komme igen. Og det glæder han sig til:

»Det er en stor ære at optræde med et så vidunderligt orkester som Aarhus Jazz Orchestra. Det er et bedårende orkester, og de spiller så gudsbenådet. Det er helt vanvittigt.«

Han ser især frem til at optræde for publikum:



»Jeg glæder mig meget til at underholde mine jævnaldrende,« fortæller han med henvisningen til, at arrangementet henvender sig til den generation, der er vokset op med hans sange.

Dario Campeotto Født 1. februar 1939 på Frederiksbjerg, søn af italienske forældre. Vandt i 1961 det danske Melodi Grand Prix med sangen "Angelique". Sangen blev hans store gennembrud og førte til en femteplads ved Eurovision Song Contest. Medvirkede efterfølgende i flere film, blandt andet "Han, hun, Dirch og Dario" i 1962, hvor han spillede sammen med Dirch Passer og Ghita Nørby. Sidstnævnte blev han gift med i 1963 og senere skilt fra igen. Han er i dag gift med Gertrud, har tre børn og er fortsat bosat på Frederiksberg. Koncerterne på Aarhus Rådhus er arrangeret af Aarhus Festuge i samarbejde med FO-Aarhus og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Med Aarhus Jazz Orchestras toner i ryggen kan de, der har fået billet til de udsolgte koncerter, nyde en time, hvor orkestret og sangeren sammen vil bevæge sige igennem Dario Campeottos egne største hits og andre store, danske klassikere. Man skal dog ikke forvente en klassisk udgave af sangene:

»Sangene bliver "jazzificeret",« forklarer han og tilføjer:

»Især "Angelique" får én på goddagen,« fortæller han med et grin.

Dario Campeotto er især fascineret af, hvad der sker musikalsk, når hans sange blandes med jazzens uforudsigelige toner:

»Orkestret spiller i sagens natur jazz, og de spiller rytmer og melodier, der er anderledes end mine egne. Så vi mødes på midten. Det gør, at jeg synger for eksempel "O Sole Mio" på en anden måde,« forklarer tenoren.

»Det skal gerne være sådan, at folk siger: "Gud fader bevares, der røg min overmund",« griner han.

Hobby som levevej

Samspillet med jazzorkestret udfordrer ham på en ny måde, og det, tror han, er sundt:

»Jeg kender jo mit traditionelle repertoire i søvne. Så når jeg får den opgave, så er det som at få et spark bag i. Jo ældre jeg bliver, jo mere interessant er det at udfordre mig selv,«

Dario Campeotto kan i år fejre 60 års jubilæum som sanger. En bedrift man fra omverdenen ikke havde set komme:



»Da jeg kom hjem til Frederiksberg efter at have vundet Melodi Grand Prix'et i 1961, sagde naboerne: "Hvad skal du så lave, når du bliver voksen?". Men jeg er så heldig, at jeg har levet af min hobby hele mit liv. Så det er et kæmpe privilegium, jeg har fået. Og jeg har ikke fortrudt et sekund,« slutter han.

Koncerterne i Rådhushallen er søndag den 2. september kl. 11 og 13 og varer en time. Begge koncerter er udsolgt.

