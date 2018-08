Når huslejen er betalt: Størstedelen af SU’en er væk

Forestil dig at bruge 74 pct. af din indkomst på at bo til leje. Det er virkeligheden for mange studerende i Aarhus. For langt de fleste studerende i Aarhus bliver SU’en ædt op af ren husleje.

Ifølge Bolius bruger en studerende i Aarhus i gennemsnit 74 pct. af sin SU på at bo til leje på et værelse eller i en etværelses lejlighed, og det er et tal, der er kraftigt opadgående.

Siden 2011 til i dag er gennemsnitsprisen på en etværelses lejlighed steget fra 4.102 kr. til 5.685 kr. Det er en stigning på 39 pct., viser tal fra Boligportalen. Prisen på en såkaldt studievenlig bolig i Aarhus er dermed næsthøjest i Danmark, kun overgået af priserne i København.

Jeg er simpelthen nødt til at arbejde mindst 30 timer om måneden for at få det til at hænge sammen økonomisk. Nicoline Wacher, fysioterapeutstuderende Jeg er simpelthen nødt til at arbejde mindst 30 timer om måneden for at få det til at hænge sammen økonomisk.

En af de studerende, der mærker den høje pris på studieboliger er Nicoline Wacher. Hun er fysioterapuetstuderende, og hun betaler 6.200 kr. hver måned for sine 43 kvm i Viby udenfor Aarhus.



»Jeg er simpelthen nødt til at arbejde mindst 30 timer om måneden for at få det til at hænge sammen økonomisk. Denne her lejlighed var det eneste, jeg kunne få efter at have søgt i fire-fem måneder,« forklarer hun.

Hun fortæller samtidig, at hun under sin boligsøgning har måttet kæmpe med flere hundrede andre studerende om at få et værelse eller en lejebolig.



»Det blev et desperat valg til sidst, da jeg valgte den her lejlighed. Finder jeg noget billigere, så flytter jeg,« siger hun.

Samlino, et website med prissammenligninger, har foretaget en undersøgelse ved hjælp af statistik fra de største danske boligudlejningsportaler. Her har de fundet frem til en gennemsnitspris på 3.907 kr. for et værelse i Aarhus. Undersøgelsen viste samtidig, at et værelse i Aarhus kan koste helt op til 6.100 kr. pr. måned.

Nybyggede boliger er dyre

En af forklaringerne på, at Nicoline Wacher og andre studerende oplever stigende priser kan ifølge Per Juulsen, der er direktør for Kollegiekontoret i Aarhus, være en del af de nybyggede studieboliger, der er blevet flere af, fordi man i mange år har manglet boliger til de studerende.

»Nybyggeri koster bare mere, og det er også derfor, at vi forsøger at bygge ungdomsboliger, der er billige i drift, fremfor at de ser smart ud. Priserne varierer meget alt efter alderen på byggeriet, lejlighederne eller værelserne ligger i, og derfor er det klart noget, vi tænker over, når vi bygger nye boliger,« siger han.

Han forklarer samtidig, at prisen på et værelse på det private marked generelt er højere end prisen for et kollegieværelse, men at det også afhænger af, om de studerende har adgang til eget køkken.

Et af de selskaber, der for øjeblikket er ved at opføre nye ungdomsboliger, er Birch Ejendomme. Der opføres lige nu 216 ungdomsboliger i Tranbjerg udenfor Aarhus, og her er prisen mellem 5.300 og 5.800 kr. eksklusiv forbrug for en lejlighed.

»Det er meningen, at studerende skal kunne bo der for en SU, og derfor kan det være nødvendigt, at de deler en lejlighed. Men det er heller ikke kun tiltænkt studerende på SU. Vi får også henvendelser fra unge med et fuldtidsarbejde, som gerne vil bo her,« siger udviklingschef, Line Pedersen.

Hun oplever, at de studerende, på trods af prisen, gerne vil have en lejlighed for dem selv, men at det formentlig kun kan lade sig gøre, »hvis man har et studiejob ved siden af«.

Boligportalen, der formidler lejeboliger igennem sin platform, holder også statistik på prisniveauet på de enkelte lejeboliger. Den oplever lige nu stor efterspørgsel på lejeboliger generelt, og det betyder alt andet lige højere huslejepriser. Derfor har de udarbejdet en opgørelse, der viser, hvor mange penge en studerende kan spare på at flytte nogle kilometer udenfor Aarhus. En studerende kan ifølge undersøgelsen spare 1.050 kr. om måneden på en bolig ved f.eks. at flytte til Tilst, der ligger 7,5 km fra Aarhus C.

På trods af de høje lejepriser ser boligsituationen for de studerende i Aarhus dog bedre ud rent kapacitetsmæssigt, end den hidtil har gjort, og direktøren for Kollegiekontoret meddeler, at alle boligsøgende vil have tag over hovedet senest til oktober.



»Det ser rigtig godt ud i år, og vi skal nok nå i bund i forhold til de studerende, der endnu mangler bolig,« siger Per Juulsen.