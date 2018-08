Formand for skolebestyrelsen: »Rul alle de her fjollede tiltag tilbage«

Dit barn kommer ikke på den lokale skole, fordi to-sprogede elever skal blandes med etniske danskere og samtidig skal klasserne fyldes op – og det skal i øvrigt spare kommunen for 109 millioner.

Dét og flere andre spareforslag havde torsdag aften fået en del aarhusianske forældre ud af stuerne og hen på Åby Skole.

Her stod Søren Aakjær, der er konstitueret direktør for Børn og Unge i Aarhus, på mål for forslagene, der er en del af et større sparekatalog, hvor Aarhus Kommune samlet skal spare 224-241 mio. kroner årligt de næste fire år.

Simon, der er far til to drenge, er vred over, at man vælger at spare på aarhusianske børn og unge. »Vi spiser kaviar og drikker champagne i de første 14 dage, så vi ikke har til leverpostej og rugbrød resten af måneden. Det er en katastrofe.«

Stemningen er ikke til at tage fejl af. Fædre og mødre af vestbyens børn i Aarhus er ikke begejstrede, og derfor står de nu tæt pakket i aulaen, der er pyntet med træer i grønt og brunt pap af 4.B. De er her for at vise deres enorme utilfredshed med de »katastrofale besparelser.«

»I kan godt fornemme, hvor indflydelsen ligger henne, det er ikke mig, der tager den endelige beslutning,« starter Aakjær ud. Han henviser til, at forslaget om at sammenlægge de nuværende 46 skoledistrikter til 19 tilnærmelsesvis er trukket i land, før det overhovedet blev søsat.

Intet flertal for kæmpeskoler: Rådmand dømmer omstridt skoleforslag for dødt

Men hans forsøg på at skabe forståelse bliver ikke taget godt imod. For her er ingen kære mor på de snorlige, sorte stolerækker i aften. Eller måske er der? Forældrene er bekymrede for deres børns fremtidige skolegang, som i en kombination af besparelser, effektivisering og integration kan betyde, at der fremover bliver lang vej til skole og op imod 40 procent 2-sprogede elever i klasserne.

»Alt det i ruller ud over folkeskolerne, det er ikke befordrende for folkeskolens formål. Rul alle de her fjollede tiltag tilbage,« siger Frank Juul Agerholm, der bestyrelsesformand for skolebestyrelsen på Engdalsskolen, da mikrofonen når hans hænder.

Bifaldet og de mange folk, der råber ”hørt” fra alle afkroge af salen afslører, at holdningen er udbredt. Hvad er konsekvenserne ved spareforslagene? Og hvor er fagligheden?

Spørgsmålene er mange. Men som i alle folkeskoleklasser får man ordet ved at række fingeren i vejret. I dag er det svært for ordstyreren at holde styr på, hvem af de engagerede og til tider sarkastiske fremmødte, der havde fingeren i vejret først. For hver gang en får lov til at stille spørgsmål, så afføder svaret et nyt.

»Vi skal ikke sælge det som en god ide, men alternativet er værre,« lyder det flere gange fra direktøren, der bliver mødt af sarkastiske spørgsmål til »det helt geniale og gennemtænkte forslag.«

»Hvad blev der tænkt, da man tegnede distrikterne til forslaget?« Spørger en mor, der står nede bagerst i forsamlingen. Hun fortsætter, »sad man ved borde, der lå langt fra viden om, hvilken vej de lokales fødder peger?«

Det er ikke tilfældet ifølge Søren Aakjær, der kort tid forinden netop har spurgt sin ordstyrer, hvor lang tid der er igen af spørgerunden. Han uddyber, at der blandt andet er blevet kigget på tilgængelig data for at få den rette viden, og netop viden er en af årsagerne til, at man har valgt at sende spareplanen til høring. Det sidste blev sagt til et orkester af »arj« og hånende latter fra tilhørerrækkerne.

Forældrene er villige til at gå langt for deres børn. I facebookgruppen ”Bevar skolerne i Aarhus” er det lykkes cirka 10.500 medlemmer at lave så meget larm i klassen, at den politisk ansvarlige rådmand for folkeskolerne i Aarhus, Thomas Medom (SF), erklærede forslaget om større skoledistrikter og kæmpeskoler for dødt. Og da en far til to spurgte ud i mængden her til aften, hvor mange forældre, der havde overvejet en privatskole, så rejste der sig en skov af hænder, der var større end den, som 4.B havde formået at pynte væggene med.

Større skoledistrikter: Skoleforslag er erklæret »dødt«, men forældre kæmper videre

Selvom lyset i aulaen bliver slukket for i aften, så er kampen ikke fløjtet af endnu. Med høringssvar, løftede pegefingre og daglige debatindlæg og læserbreve som våben har aarhusianske forældre løftet fanerne i kampen imod at spare på deres børn. Og de politikere, der sveder på skolebænken, de kan efter ugens tredje høringsmøde sande, at der ikke er noget, som kan få forældre op af stolen, som når man forsøger at spare på deres børn.