Odder-strækning åbnede uden problemer

Lidt knas med de elektroniske skilte var ifølge kommunikationschef Jens Velling, Aarhus Letbane I/S, det eneste problem, som blev rapporteret på den første dag med letbanetog til Odder og Lisbjerg.

Fredag fik Aarhus Letbane sikkerhedsgodkendelse til at køre til Odder, og lørdag satte de første tog i gang både til Odder og på strækningen mellem Aarhus Universitetshospital i Skejby og Lisbjergskolen.

»I løbet af lørdagen oplevede vi, at data omkring bl.a. togtider ikke passede, men det fik vi rettet,« fortæller Jens Velling.

Med åbningen af den 29 km lange strækning mod Odder er det muligt at køre fra Odder til Skejby i et sammenhængende letbanesystem. Det var meningen, at letbanen til Odder skulle være begyndt at køre for et år siden, og den tidligere nærbane til byen har været lukket siden august 2016. Det samme har den gamle nærbane til Djursland. Forventningen er ifølge Aarhus Letbane, at Grenaa-strækningen åbner i slutningen af året.

