Lisbjerg skal have 25.000 beboere

I de kommende 60 år vil der blive bygget og udviklet i Lisbjerg.

I onsdags godkendte Aarhus Byråd den samlede udviklingsplan for Lisbjerg, som ifølge Aarhus Kommune er et af Danmarks største byudviklingsområder. Området, der ligger nord for Aarhus, skal have plads til 25.000 beboere, og ifølge en pressemeddelelse fra kommunen kommer det samlede byudviklingsområde til at indeholde op til en mio. etagemeter bolig og 250.000 kvm erhverv.

»Når vi udvikler Aarhus, skal vi også fokusere på det store udviklingspotentiale, som befinder sig uden for Ringgaden. Det er Lisbjerg et glimrende eksempel på. Det bliver et område, hvor der er fokus på gode boliger til børnefamilierne, og der er god og nem adgang til grønne, rekreative områder. Det bliver også et område med gode forhold for pendlere, som får let adgang til motorvejsnettet og dermed det samlede Østjylland samt til midtbyen med bl.a. letbane og supercykelsti,« siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for teknik og miljø.

Byrådet godkendte også en plan for første etape af udviklingen af Lisbjerg, som bl.a. indeholder nye almene boliger. Udviklingsplanen indeholder bl.a. også et forskønnelsesprojekt for Randersvej, etablering af stiforbindelser til nabolandsbyerne og en forlægning af Ny Høgemosevej vest om Lisbjerg, så den tunge trafik til forbrændingsanlægget ikke længere skal ad Randersvej

Det styrende princip i udbygningen af Lisbjerg er ifølge Aarhus Kommune, at der skal etableres en tæt by med en levende bymidte, intime byrum, tætte boligbebyggelser og detailhandel samt attraktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter.