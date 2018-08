Odderbanen åbner lørdag

Trafikstyrelsen har godkendt Aarhus Letbanes strækning til Odder, så banen kan køre med passagerer allerede fra lørdag, og Aarhus letbane oplyser nu, at det vil ske, så strækningen mod Odder åbnes lørdag, og det samme gælder strækningen mod Lisbjerg.

Letbanen vil køre to gange i timen mellem Odder og Aarhus på hverdage med en ekstra afgang i myldretiden morgen og eftermiddag. Køreplanen kan ses på midttrafik.dk.

Aarhus Letbane oplyser, at første tur afgår lørdag den 25. august kl. 5.20 fra Aarhus H til Lisbjergskolen, mens første tur fra Odder mod Aarhus afgår kl. 5.37. Første afgang fra Aarhus H til Odder er kl. 6.19.

Åbningen af banen kommer ca. to år efter, at den tidligere nærbane lukkede ned i august 2016. Planen var dengang, at Odderbanen skulle åbne i 2017, men det blev altså 2018.

Forude venter også en åbning af Grenaabanen, som ifølge Aarhus Letbane vil ske senere i løbet af 2018.