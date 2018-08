Udsigt til ny skolestruktur: »Jeg var blevet tosset, hvis det var sket, da mine børn skulle starte i skole«

Et forslag om en struktur, hvor to nye skoledistrikter i Åbyhøj skal løfte integrationen i området, vækker debat. Hvor det før var muligt at ønske, præcis hvilken skole man ville på, så vil elever i Åbyhøj kunne blive fordelt mellem Gammelgårdsskolen, Hasle Skole, Ellekærskolen og en del af Tovshøjskolens distrikt, hvis forslaget gennemføres.

JP Aarhus har spurgt borgere i Åbyhøj om, hvad de mener om udsigten til en ny struktur på skoleområdet.





Anne Ivalu Guldager, Åbyhøj



»Jeg synes ikke, det er en særlig god idé, hvis det betyder, at man ikke kan komme til at gå på den skole, der er tættest på ens bopæl. Det er noget, som folk kan blive rigtig sure over, fordi man gør det på en måde, der griber ind i børnefamiliernes hverdag. Jeg var blevet tosset, hvis det var sket, da mine børn skulle starte i skole.«





Katrine Schimmelmann, Åbyhøj



»Når jeg nu selv har fire skolebørn på skoler, vi har ønsket i det distrikt, vi bor i, så kan jeg da godt se, at det er en udfordring for dem, der kommer som nye til de her områder, særligt fordi det jo er meget blandede områder, vi snakker om. Vi vil jo allesammen gerne tage del i integrationen, men der hvor det bliver et problem, det er, når fordelingen bliver skæv. Så hvis fordelingen af tosprogede elever i en klasse f.eks. bliver meget høj, så er det klart, at det vil få en reaktion fra de etnisk danske. Og det betyder jo ikke, at vi ikke skal integrere, men måske skal skoledistrikterne så være endnu større, så det ikke bare er her i lokalområdet, og så vi får en fordeling, der afspejler samfundet, så fordelingen på tværs af og i distrikterne er ens.«





Christina Schmidt, Åbyhøj



»Mit skoledistrikt er allerede lagt sammen på den måde. Jeg er lærer i Elev, og der er skoledistriktet lagt sammen med Hårup, og det giver bare så meget bøvl for os i hverdagen. Lederen er altid på den anden skole, når man har brug for ham, og man skal til møder begge steder. Og vi er jo et lillebitte skoledistrikt med 500 børn, så jeg tænker bare, at i nogle af de her distrikter i Åbyhøj, der bliver jo over 2.000 børn. Det bliver jo vanvittigt. Der er altså brug for nogle daglige ledere til at føre skolerne, og det ved jeg ikke, hvordan kommer til at hænge sammen, og om man overhovedet kommer til at spare nogle penge i sidste ende, når man så bare har en masse mellemledere i stedet for.«





Johan Mikkelsen, Åbyhøj



»Det er jo aldrig fedt at skulle skære på skoleområderne. Det er selvfølgelig træls for dem, der skal flyttes, men umiddelbart må man gå ud fra, at forslaget må have et formål. Det er ærgerligt, hvis børnene bliver meget spredt, så man ikke kommer i skole sammen med dem, man kender, men det er jo nok del af gamet.«