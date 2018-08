Voldsom forældrekritik af spareplan

»Vi føler os misbrugt på det groveste.«

»Uovervejet og tarveligt.«

Sådan lyder reaktionerne fra de to formænd for skolebestyrelserne på Gammelgaardsskolen og Åby Skole, når det gælder Børn og Unges forslag til nye skoledistrikter.

De problemer kan man ikke alene tvære af på naboskolerne. Andreas Bach Aaen, formand for skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen De problemer kan man ikke alene tvære af på naboskolerne.

Forslaget betyder, at Åby Skole, Gammelgaardsskolen og Engdalskolen i Brabrand alle skal indgå i nye skoledistrikter med vestbyskoler som Tovshøjskolen, Ellekærskolen og Sødalsskolen, der har henholdsvis 92, 88 og 54 pct. tosprogede elever.

Det vil betyde, at de tre skoler i Åbyhøj og Brabrand vil få en højere andel af tosprogede elever, og det møder kritik fra bl. a. Gammelgaardskolen, der har 17 pct. tosprogede elever.



»Vores niveau svarer til gennemsnittet i kommunen, og det er o.k. Vi kunne måske også klare 25 pct., men hvis tosprogs-procenten kommer op på 30 eller 40, begynder forældrene at stemme med fødderne ved at flytte deres børn til andre skoler. Vi er blevet spurgt, hvor meget vi kan bidrage med, og vi har svaret, at vi godt kan løfte en smule mere. Men nu føler vi, at vi er blevet misbrugt på det groveste, for det her er jo ikke en lille smule mere,« siger Andreas Bach Aaen, formand for skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen med tilføjelsen:

»Vestbyens problemer skyldes 30 års forfejlet bolig- og socialpolitik, og de problemer kan man ikke alene tvære af på naboskolerne – de må løses af hele byen.«

De samme toner lyder fra Ulrik Persson, formand for skolebestyrelsen på Åby Skole, hvor 26 pct. af eleverne er tosprogede

»Det her forslag er simpelthen imod alt det, vi har brugt vores krudt på de seneste mange år, hvor vi på skolerne lokalt har prøvet at skabe det lokale ejerskab i forlængelse af den lokale skole. Hvis vores andel pludselig stiger, vil en del forældre gå i retning mod privatskoler. Det vil være brandærgerligt, for jeg er kæmpe fan af folkeskolen,« siger han.

Begge skoler vil lave høringsvar.

Sådan ser de foreslåede skoledistrikter ud. Illustration: Aarhus Kommune

På Engdalskolen,der har 16 pct. tosprogede elever, afventer skolebestyrelsen en orientering fra Børn og Unge, og bestyrelsen har indkaldt til forældremøde allerede mandag.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) ser frem til at høre borgernes holdninger til forslaget, som han ser muligheder i.

Børn og Unge-direktør: »Hele byen skal være med til at løse integrationen« Et forslag om ny skolestruktur vækker debat. 11 spørgsmål til konstitueret Børn og Unge-direktør Søren Aakjær om forslaget, der skal spare penge og få hele byen med på at løfte integrationen i Aarhus Vest.

»Det har jo været byrådets politik i mange år, at vi vil have en bedre fordeling af de tosprogede elever, men det er endnu ikke lykkedes at finde den helt rigtige løsning på integrationen. Ved at slå nogle skoler sammen får vi en bedre mulighed for at lave en mere ligelig fordeling af den integrationsopgave, vi har,« siger han.

Forslaget om nye skoledistrikter er en del af kommunens samlede sparekatalog, der er i høring til 12. september.