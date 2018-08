Rådmand om spareforslag: »Jeg må bide mig fast i bordkanten«

106,9 mio. kr. færre i budgettet og 247,5 fuldtidsstillinger nedlægges. Det er udsigten for sundheds- og omsorgsområdet frem mod 2022 ifølge det sparekatalog, Aarhus Kommune sendte ud onsdag. Her præsenteredes 23 konkrete tiltag, som skal sikre, at kommunen kan leve op til dens planer om at spare i alt 300 mio. kr. på det kommunale område.

Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), er ikke begejstret for spareplanerne:

»Jeg er frygtelig ked af forslaget. Det er hjerteblod for Dansk Folkeparti, så jeg kan næsten ikke holde ud at tænke på, hvis det bliver til virkelighed. Det her forslag er rigtig, rigtig trist,« fortæller Jette Skive, og understreger samtidig, at hun er klar til at gøre en indsats for, at ikke alle 23 tiltag bliver virkelighed:

»Jeg vil kæmpe for at de ældre, de mest sårbare og de handicappede kommer til at mærke besparelserne så lidt som muligt,« forklarer hun.

Noget tyder på, at der er noget at kæmpe for. Selvom sparekataloget fremlægger besparelser for i alt 300 mio. kr., er det ikke alle tiltag, der skal gennemføres. Det oplyser Aarhus Kommune.

Reelt skal der spares mellem 224 og 241 mio. kr. Jette Skive forventer derfor, at de penge, der er i overskud - altså mellem 59 og 76 mio. kr. - efterfølgende samles i en pulje. Rådmændene kan herefter forhandle om at få midler fra denne pulje til deres respektive områder i forhandlingslokalet.



Hvilke områder, der ikke skal skal prioriteres, og dermed ikke får en bid af kagen, vil Jette Skive dog ikke gisne om:

»Jeg sidder ved forhandlingsbordet til det sidste. Om jeg så skal bide mig fast i bordkanten. Nu handler det om, at mindske skaderne mest muligt,« understreger rådmanden.

De store besparelser er et resultat af, at Aarhus Kommune i 2018-budgettet regnede med, at man ville få en tilførsel på 200 mio. kr. fra staten fra den såkaldte udligningsordning. Udligningsordnen blev dog ikke til noget, men da havde et flertal i byrådet vedtaget budgettet. Set i bagklogskabens lys, var det ikke den rette beslutning, fortæller Jette Skive:

»Det er første, sidste og eneste gang, at jeg går med til at budgettere med penge, vi ikke er sikre på, at vi har i hånden,« siger rådmanden, og erkender samtidig, at man fra kommunens side var klar over, at et sparesmæk var en risiko:

»Vi gik ind til det her med åbne øjne og kendte risikoen. Så det nytter ikke noget, at jeg sætter mig ned og tuder over det,« siger rådmanden.

Sparekataloget er sendt i høring indtil 12. september. Herefter besluttes det, hvilke af tiltagene, der skal føres ud i livet.

De 23 tiltag betyder blandt andet, at man ved at investere i velfærdsteknologi i ældreplejen vil nedlægge 46 stillinger over fire år. Samtidig lægger man op til at spare 35 mio. kr. på de aarhusianske plejehjem, hvilket vil resultere i nedlæggelsen af næsten 90 stillinger.