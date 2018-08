Spareforslag: Nedlæg 600 stillinger i kommunen

Aarhus Kommunes spareforslag til 300 mio. kr., som blev fremlagt onsdag, kan i yderste konsekvens betyde nedlæggelse af 600 stillinger i kommunen.

Det viser en opgørelse over afdelingernes spareforslag, når der ses på konsekvenserne i forhold til antal fuldtidsstillinger.

Som eksempel vil der på Børn og Unge-området forsvinde i alt 220 stillinger frem mod 2022, hvis afdelingens forslag gennemføres. Her vil et af Børn og Unges vidtgående forslag om ændret skolestruktur betyde 92 stillinger færre.

På ældreområdet vil der forsvinde 247 fuldtidsstillinger, og her skal indførelse af velfærdsteknologi erstatte 46 stillinger. På social- og beskæftigelsesområdet vil der blive nedlagt 106 stillinger.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) beklager sparerunden, og han kan ikke garantere, at afskedigelser kan undgås.

»Vi kan ikke afvise, at der kan blive tale om afskedigelser, men helt overordnet set vil der efter den her fire-årige periode, som spareplanen omfatter, være flere medarbejdere i Aarhus Kommune, end der er i dag, fordi vi vokser så meget. Men vi kan ikke garantere ned på det enkelte område, at der ikke kan forekomme afskedigelser,« siger borgmesteren.

Spareforslagene gælder stort set alle områder som bl.a. dagtilbud, sfo, hjemmepleje, plejehjem, sociale indsatser, vejdrift og grønne områder, ligesom børn- og ungerådmand Thomas Medoms (SF) forslag om større skoledistrikter vil berøre stort alle skoler, forældre og skolebørn.

Udnyt ressourcerne

I dag har hver skole sit eget skoledistrikt, men med forslaget om to-tre skoler i hvert distrikt kan der laves fælles ledelse, ligesom samdriften kan betyde, at klasserne bedre kan fyldes op med elever, så der bliver færre klasser og dermed færre lærere.

»Med forslaget prøver man at udnytte vores ressourcer på en bedre måde. Det giver en besparelse uden en tilsvarende serviceforringelse, og det er den type af besparelser, vi godt kan lide,« siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Foreningen Skole og Forældre i Aarhus frygter derimod, at kommunens spareforslag vil forringe forholdene i folkeskolen yderligere.



»Det er naivt at tro, at man kan lave en rundbarbering af Børn og Unge og så tro, at organisationen holder til det. Vores holdning er, at organisationen går totalt i stå,« siger formand Janus Boye.

»Vi ville være noget mere positive over for forslaget, hvis man kiggede på optimering af klasserne og bygninger, der ikke blev brugt optimalt. Men at man i det mindste lod pengene blive hos børnene. Vores største bekymring er, at de her penge, der nu spares på børneområdet, går i kommunekassen, så de går til alle mulige andre initiativer,« siger han.

Spareforslagene er sendt i høring til 12. september.