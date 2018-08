Udsigt til nedskæringer i Aarhus: Spareforslag for 300 mio. kr. sendt i høring

Onsdag middag tæt ved kl. 12 udkom som ventet et sparekatalog til 300 mio kr. fra Aarhus Kommunes direktørgruppe. Kataloget er nu tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og her kan man bl.a se, hvad de enkelte magistratsafdelinger foreslår at spare på.



Børn og Unge har forslag om besparelser på i alt 110 mio. kr., og et af de store spareforslag her er som nævnt i JP Aarhus onsdag at ændre skoledistrikterne, så hvert distrikt omfatter to eller tre skoler. Det spareforslag vil i de fire år, som planen omfatter til og med 2022, kunne spare henholdsvis 5, 19, 31 og 45 mio. kr. i hvert af årene. Derudover er der bl.a. forslag om at spare op mod 19 mio. kr. årligt på dagtilbudsområdet.

Sparerunde i Aarhus Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. årligt de næste fire år.

Kommunen har onsdag offentliggjort et sparekatalog, som direktørerne står bag. Kataloget indeholder forslag til besparelser på 300 mio. kr. samlet set i kommunes seks magistratsafdelinger. Spareforslagene er lavet forholdsmæssigt, så afdelingerne med de største budgetter bidrager med de største samlede beløb i sparekataloget. Så meget bidrager de enkelte afdelinger med i kataloget: Børn og Unge: 109 mio. kr. Sociale Forhold og Beskæftigelse: 79 mio. kr. Sundhed og Omsorg: 67 mio. kr. Teknik og Miljø: 19 mio. kr. Kultur og Borgerservice: 16 mio. kr. Borgmesterens Afdeling: 10 mio. kr.

Direktørerne har desuden lavet et effektiviseringskatalog med 36 fælles initiativer med et potentiale for 143 mio. kr. i effektiviseringer. Nogle af disse kan fratrækkes sparekravet i de kommende fire år. Det betyder, at der i 2019 skal spares 241 mio. kr., 224 mio. kr. i 2020, 227 mio. kr. i 2021 og 236 mio. kr. i 2022.

På social- og beskæftigelsesområdet er der spareforslag for i alt 79 mio. kr., og her kan der bl.a. hentes 10 mio. kr. på ”en generel reduktion i serviceniveauet for sociale indsatser”, som det hedder i kataloget. Andre forslag vedrører brug af velfærdsteknologi og en effektivisering af virksomhedspraktikordningen.

Sundhed og omsorg har spareforslag for ca. 67 mio. kr., og her er der forslag over hele linjen med ca. 11 mio. kr. på hjemmeplejen, 35 mio. kr. på plejehjem og besparelser på indsatsen over for ældre udsatte borgere.

Teknik og Miljø har forslag for ca. 18 mio. kr., og her skal der bl.a. spares på vejdrift og grønne områder, mens kulturområdet bidrager med ca. 15 mio. kr. som hentes bredt på biblioteker, borgerservice og kulturpuljer og i en beskæring af tilskud til bl. a. Aarhus Event, Aarhus Symfoniorkester og Musikhuset.

Spareforslag: Større skoledistrikter skal sikre færre tomme klasser

Borgmesterens Afdeling bidrager desuden med forslag for 10 mio. kr., der bl. a., skal hentes på udgifter til løn og administration.

Kommunen skal i alt spare henholdsvis 241 mio. kr., 224 mio. kr., 227 mio. kr. og 236 mio. kr. i perioden 2019-2022.

Sparekataloget fra direktørgruppen i kommunen er nu i høring frem til den 12. september. Aarhus Byråd mødes til budgetforhandlinger den 17. september med forhandlingsfrist den 21. september.



Hele sparekataloget kan findes på kommunens hjemmeside, der hedder aarhus.dk