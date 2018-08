Forældre: Endnu flere børn vil ende i privatskole

Foreningen Skole og Forældre, som repræsenterer alle folkeskoler i Aarhus Kommune, er stærkt bekymret for konsekvenserne af det udspil til besparelser på skoleområdet, som Aarhus Kommune tirsdag har offentliggjort.



»Det vil indebære nogle forringelser, som i sidste ende vil sende endnu flere børn over i privatskoler,« mener formand Janus Boye, SOF Aarhus.

»Det vil indebære nogle forringelser, som i sidste ende vil sende endnu flere børn over i privatskoler,« mener formand Janus Boye, SOF Aarhus.

Aarhus Kommune skal spare mindst 241 mio. kr. frem til og med 2022. Sparekataloget blev offentliggjort tirsdag middag, og børne- og ungeforvaltningen tegner sig i udspillet for 109 mio. kr. af de omkring 300 mio. kr., som kommunens embedsmænd har fundet ved diverse spareøvelser.

Ind til benet

Ifølge Janus Boye bør politikerne dog ikke falde for fristelsen til f. eks. er reducere folkeskolens ledelseslag ved de i alt 92 stillinger, som er foreslået ved at lave større skoledistrikter.

Sparerunde Børn og Unge skal ifølge udspillet spare 109 mio. kr. fra 2019 til 2022. De store beløb kan findes ved: Ændret skolestruktur med administrative fællesskaber: 44 mio. kr. Ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet: 8 mio. kr. Besparelser på dagtilbud: 19 mio. kr. Besparelser på SFO: 5 mio. kr. Tidligere SFO-start: 14 mio. kr. Fjernelse af tilskud til privatskolers SFO: 3,6 mio. kr. Hævelse af forældretaktser: 5 mio. kr.

»Løsningen kommer til at ligne den, der er i børnehaverne, hvor man kan have en leder og administrativ leder til deling for mange matrikler. Men på folkeskoleområdet er der allerede skåret ind til benet, hvor viceskolelederen typisk er ansvarlig for udskoling eller indskoling og har et stort personaleansvar,« siger Janus Boye.

»Man kan godt påstå, at det er nænsomt at fjerne en leder her og der. Men den køber vi ikke. Hvis tre matrikler skal dele en skoleleder, kommer det til at kunne mærkes for medarbejdere, elever og forældre, som pludselig ikke vil have den samme synlige ledelse. Alle kommer til at mærke, hvis skolelederen kun er der om torsdagen,« mener Janus Boye.

Ringere skole

SOF Aarhus er dog også bekymret for, hvordan skoleledere, som ifølge udspillet skal stå i spidsen for flere skoler, skal kunne varetage opgaven.

»De ledere, der er tilbage, vil have de samme opgaver som før. Der skal stadig laves trivselsundersøgelser, kvalitetsmålinger og holdes opsyn med elever, der ikke opfører sig ordentligt,« understreger Janus Boye, som stærkt vil opfordre politikerne til at friholde børne- og ungeområdet i de kommende budgetforhandlinger.

»Det her er jo et sparekatalog, og det er jo en politisk beslutning nu, om det overhovedet skal gennemføres. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at gøre opmærksom på, at det her bliver folkeskolen ikke bedre af,« siger Janus Boye.