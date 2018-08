Rekord-få indbrud i Østjylland i sommerferien

Indbrudstyvene har holdt sommerferie i år, for rekord-få østjyder har haft ubudne gæster i sommerferien.

Østjyllands Politi har netop opgjort antallet af indbrud, og der er i år sket et lille fald på 3,5 pct. sammenlignet med antallet af anmeldelser sidste år.

Der blev i ugerne 27-32 anmeldt 359 indbrud i private hjem i Østjylland, og det tal dækker nu også over tyveri fra ulåste boliger og tricktyverier i hjemmet.

»Vi arbejder målrettet og intensivt med at få antallet af indbrud bragt ned, særligt op til ferier, da vi ved, at sommeren og andre ferieperioder er højsæson. Vi arbejder analystisk for at kæde flere indbrud sammen, f.eks. hvis vi genkender en fremgangsmåde fra tidligere, eller et signalementet på en mulig gerningsbil eller gerningsmand. Og så patruljerer vi løbende i de områder, som er særligt ramt, så vi forebygger at indbruddene sker igen,« siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup og fortsætter:

»Derudover er det en stor hjælp, når borgerne holder øjne og ører åbne, og tipper os, når de ser noget mistænkeligt,« siger han.





Vi hører hellere om det en gang for meget end en gang for lidt, hvis man oplever noget mistænkeligt, som politiet bør se på. Vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Lennart Glerup. Vi hører hellere om det en gang for meget end en gang for lidt, hvis man oplever noget mistænkeligt, som politiet bør se på.





Borgernes fortjeneste

Den positive indbrudsstatistik skyldes i høj grad observante borgere, der tipper politiet, når de ser noget mistænkeligt, og det er en stor hjælp for både politi og østjyder.

Østjyllands Politi fortæller, at det blandt andet er borgernes fortjeneste, at det lykkedes politiet at holde flere indbrudstyve fra succes. F.eks. blev en 24-årig mand dømt for to indbrud begået i Hinnerup og Ebeltoft kort før ferien. Her var det netop opmærksomme borgere, der ad to omgange tippede politiet om, at en mand havde forladt stedet med tyvekoster synligt fremme – først med to PH-lamper dinglende ned fra hænderne, og anden gang med en designerstol i favnen.

»Vi sætter utrolig stor pris på det, når borgerne hjælper os. Vi hører hellere om det en gang for meget end en gang for lidt, hvis man oplever noget mistænkeligt, som politiet bør se på. I de konkrete tilfælde havde borgerne mobilerne fremme og dokumenterede situationen, ligesom de noterede et grundigt signalement. Det betød, at sagen hurtigt kunne opklares, og at gerningsmanden blev dømt med det samme,« siger Lennart Glerup.

Østjyllands Politi meddeler samtidig, at der de seneste tre år er sket et fald i antallet af sommerferieindbrud på mere end 20 pct.