Ny børnebog: Hvor sjovt kan vi have det med hverdagspligter?

De fleste småbørnsfamilier kender til de udfordringer, der opstår, når en toårig skal have børstet tænder, når grøntsagerne til aftensmaden ikke falder i god jord, eller når det tager lidt for længe at komme ud af døren om morgenen. Det var blot nogle af årsagerne til, at Malene Borum Pedersen for seks år siden fik idéen til børnebogen ”Freddy og Fantasine på nullermandssafari”, der netop er udkommet.

»De her små situationer fylder bare enormt meget, og selvom man kan sige til sig selv, at det bare er en fase, så vil jeg hellere være med til at bidrage til mere overskud i børnefamilierne,« fortæller Malene Borum Pedersen, der er forfatter til bogen. Hun er mor til tre, bosat i Stavtrup uden for Aarhus, og så har hun kreeret et nyt univers, der skal inspirere til leg og dejlige stunder i situationer, der ellers ofte ender i gråd og skældud.

»Børnefamilier har så travlt, og det mest optimale ville jo være mere tid og mere overskud til fordybelse, men ved at gøre pligterne til en leg, kan man finde en anden måde at nå i mål med de ting, der bare skal gøres. Som at børste tænder to gange om dagen.«

For Malene Borum Pedersen og hendes familie har Freddy og Fantasine, som de to hovedpersoner i bogen hedder, ændret hverdagen, og hun oplever, at der opstår færre konflikter, når børnene inddrages i selv de helt simple gøremål.

»Der sker en anerkendelse, blot i det at de er med i handlingen, og det er faktisk en rigtig god hjælp fremadrettet også. For når børnene er med til at gøre rent eller at lave mad allerede, fra de er små, så er det en selvfølgelighed, at de også er det, når de bliver ældre,« forklarer hun.

Fra bogen "Freddy og Fantasine". PR-foto.

Flere bøger på vej

Bogen er blot en af flere, står det til Malene Borum Pedersen. Hun har allerede materiale til endnu en bog, og så er hendes bog netop blevet udtaget af bibliotekerne i Danmark.

»Det er kun omkring 20 pct., der bliver købt af bibliotekerne, så det er jeg ret stolt af. Det er ingen hemmelighed, at det ikke er helt nemt at starte som forfatter,« siger hun.

Ud over at være en højtlæsningsbog er bogen et opslagsværk til forældre og voksne, og Malene Borum Pedersen håber, at familierne vil bruge bogen til at skabe et fælles sprog, der giver både børn og forældre færre konflikter i hverdagen.