Spareforslag: Større skoledistrikter skal sikre færre tomme klasser

Når aarhusianske børn i fremtiden skal begynde i skole, kan de måske ikke være sikre på, hvilken skole de skal gå i.

Et af forslagene i et sparekatalog, som Aarhus Kommune offentliggør onsdag, går nemlig på at udvide de nuværende skoledistrikter, så der bliver to-tre skoler i hvert af de kommende skoledistrikter.



Vi kan undgå at have så mange tomme klasselokaler. Børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF). Vi kan undgå at have så mange tomme klasselokaler.

»Dermed kan vi levere en stor del af besparelsen på ledelse og administration, og vi kan undgå at have så mange tomme klasselokaler. Det er et alternativ til at finde en meget stor besparelse på den direkte undervisning,« siger børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF).

Sparerunde Aarhus Kommune skal spare 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. i 2022. Den 22. august bliver et sparekatalog fra direktørgruppen i kommunen sendt i høring internt i kommunen. Den 9. september skal høringssvarene senest afleveres. Aarhus Byråd mødes til budgetforhandlinger den 17. september 2018 med forhandlingsfrist den 21. september 2018. Sparekravet skyldes, at et byrådsflertal i fjor lagde en forventet gevinst på 200 mio. kr. på et beskæftigelsestilskud ind i budgetterne. Gevinsten var afhængig af en udligningsreform mellem Christiansborg-politikerne, men reformen blev aflyst i april. Derudover bliver Aarhus Kommunes økonomi også udfordret af, at kommunen fra næste år bliver tillagt udgifter på omkring 75 mio. kr. på grund af andre økonomiske omlægninger. Samlet set betyder den seneste gennemgang af kommunens økonomi, at det fortsat skal spares 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. i 2022.

Da kommunens medarbejdere endnu ikke har set forslaget, vil Thomas Medom ikke uddybe forslaget eller oplyse, hvor stor besparelsen bliver, men han betegner det som det største af spareforslagene fra Børn og Unge, der tegner sig for ca. 110 mio. kr. af de mindst 241 mio. kr., som kommunen skal spare årligt i de kommende år.

Med større skoledistrikter kan det i højere grad undgås, at der på to naboskoler er klasser med kun 15 elever på samme klassetrin.

»I dag er det tilfældigt, om man kommer i en klasse med 15 eller 25 børn, og med det her forslag, vil der være flere i den høje ende,« siger Thomas Medom og understreger, at forslaget vil blive indfaset gradvist og kun omfatte de kommende skolestartere.

De nuværende skoledistrikter



Per Nikolaj Bukh er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og ekspert i skoleøkonomi:

»Økonomisk er det en god ide at lave større skoledistrikter, for det giver ledelsesmæssige håndtag til at få volumen op, så man får færre klasser og dermed behov for færre lærere,« siger han.

Ifølge formanden for Aarhus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, kan en løsning godt være større skoledistrikter, hvor skolerne ligger tæt.



»Hvis en ny skolestruktur samtidig bliver koblet op på, at den ikke betyder færre lærere eller flere undervisningstimer, men færre pr. lærer, så kan der være ræson i det. Ellers er det en helt vanvittig kurs at lægge,« mener han.

Sparekataloget skal i høring frem til 9. september.