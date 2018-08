Spareforslag indebærer fyringer og længere transport

Der skal spares på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Allerede i 2019 er det nødvendigt at spare 195 mio. kr., og det stiger til 295 mio. kr. i 2020.

Mandag udsendte regionsrådsformand Anders Kühnau (S) et forslag til Region Midtjyllands budget 2019. Besparelserne skal ifølge regionsrådsformanden findes gennem strukturændringer, brug af billigere medicin, øget digitalisering og ved igennem en årrække at iværksætte initiativer, som reducerer hhv. de ambulante og akutte besøg. Derudover skal der spares på administration og ved at skære i forskellige puljer. Til gengæld foreslår formanden at afsætte 50 mio. kr. til psykiatrien, 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgeren samt op til 2,5 mio. kr. til drift af et børnehospice.

Besparelsesforslag Strukturændringer Besparelser på medicin

Øget digitalisering

Reduktion af ambulante besøg gennem en målrettet indsats over en årrække Reduktion af akutte patientforløb gennem en målrettet indsats over en årrække Tilpasninger på det administrative område Besparelser på en række puljer Se alle konkrete forslag på www.budget19.rm.dk

Samling af behandling

Anders Kühnau understreger, at regionen stadig vil have et sundhedsvæsen af høj faglig kvalitet også efter gennemførte besparelser.



Han lægger dog ikke skjul på, at besparelserne vil koste stillinger og give visse patienter i regionen længere transporttid.



F.eks. vil en række sygeplejersker blive opsagt, hvis man, som et forslag lægger op til, nedlægger tre akutbiler i Ringkøbing, Tarm og Skive og til gengæld opgraderer ambulancerne, ligesom det vil koste stillinger at lukke urologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Samling af undersøgelser og behandling af brystkræft på Aarhus Universitetshospital vil ligeledes munde ud i såkaldte personalereduktioner og give visse patienter længere transport, ligesom en række andre såkaldte strukturændringer vil få konsekvenser for både medarbejdere og patienter. Men det er vejen frem ifølge regionsrådsformanden.



»Jeg vil hellere samle nogle behandlingstilbud på færre steder end at spare bredt med en såkaldt grønthøster. Samling af urinvejskirurgi i Hospitalsenhed Vest er udtryk for et ønske om at styrke fagligheden og give hospitalet en stærk profil som kræfthospital,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Forslagene sendes i høring og til politisk behandling, før regionsrådet 26. september vedtager det endelige budget for 2019.

Se spareforslagene på www.budget19.rm.dk