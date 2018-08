Dødsdømt gade blomstrer på ny

Det ser lysere ud for Frederiksgade i Aarhus, som i de seneste år har haft flere tomme butikslokaler end åbne forretninger. Både ejendomsmæglere og de forretningsdrivende i gaden oplever en øget interesse for placeringen, og det bakkes op af detailekspert Bruno Christensen.

»Frederiksgade har været ude i en skæv udvikling, men de seneste tre år har der været en øget efterspørgsel på lokaler i Aarhus Centrum, og det mærkes nu i Frederiksgade,« siger han.

Også ejendomsmæglerkæden Danbolig Erhverv har lettere ved at udleje lokaler i gaden, og selskabet vurderer, at alle lokaler i Frederiksgade inden for kort tid vil være udlejet.

»Det seneste halve år har vi udlejet tre butikker, og så er vi ved at lukke nogle aftaler på de resterende lokaler,« siger Lars Kjær, der er udlejningschef i Danbolig Erhverv. Han har beskæftiget sig med retail i 15 år og har fulgt udviklingen på gaden.

»Vi har bestemt været udfordrede i Frederiksgade siden finanskrisen, men det begynder at gå fremad nu.«

Illums Bolighus skifter navn

Trods nogle hårde år, hvor flere butikker er åbnet og lukket igen, ser Butik Kornes, der er placeret i Frederiksgade, også lyst på fremtiden.

»Der er et godt kundeflow her nederst på Frederiksgade, og jeg glæder mig til igen at få nogle naboer, men jeg håber også på tiltag fra kommunens side,« siger Janne Lajmi. Hun har gennem årene været vidne til de op og nedture, Frederiksgade har haft, og hun har også et bud på, hvem der har en stor del af æren for de flere mennesker i gaden.

»Butikken Normal på hjørnet tiltrækker en del mennesker, og jeg håber, at den bliver liggende på den placering. Jeg ved, at der er flere forretninger her på gaden, der har haft det rigtig hårdt.«

Der er generelt en øget efterspørgsel på både forretnings- og restaurationslokaler i Aarhus centrum, og det er ifølge Bruno Christensen formentlig årsagen til, at flere lokaler nu også udlejes i Frederiksgade.