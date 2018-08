Danmarks bedst besøgte attraktioner: Aarhusiansk forlystelsespark er højdespringer

Mange af de østjyske turistattraktioner har oplevet væsentligt flere besøgende i 2017 i forhold til 2016.





De fem mest besøgte attraktioner i Østjylland Djurs Sommerland

AROS

Den Gamle By

Tivoli Friheden

Moesgaard Museum Kilde: Kilde: Visit Denmark

Blandt andet er Tivoli Friheden den forlystelsespark i Danmark, der med en stigning på 10,4 pct., har oplevet relativt størst fremgang i antal besøgende. Den Gamle By har haft 55.500 flere gæster end året før, og kunstmuseet Aros oplevede en besøgsvækst på 7,2 pct., så det nu kan bryste sig af at være det anden mest besøgte museum i 2017 med 659.000 gæster.





Alle tre attraktioner er i top femten over bedst besøgte attraktioner i Danmark i 2017.





Direktør for Visit Aarhus Peer Kristensen mener, at væksten i høj grad skyldes den internationale markedsføring af byen i forbindelse med kulturhovedstadsåret. Specielt de tyske turister har vist stor interesse for attraktionerne i Østjylland, og i løbet af 2017 var der 68 pct. flere tyske turister i forhold til året før, forklarer direktøren.





En af årsagerne kan være, at de tyske medier var stærkt repræsenteret ved åbningen af Kulturhovedstaden tilbage i januar 2017.

Den Gamle By i Aarhus har sat besøgsrekord med knap 572.000 besøgende. Det er 55.500 flere gæster end i 2016. Foto: Ernst Van Norde





Ifølge Peer Kristensen arbejder Visit Aarhus målrettet på at vise verden, at Østjylland har meget at byde på:





»Vi har et mål om at øge væksten i udenlandske gæster med 40 pct. inden år 2025. Det kan vi, og det skal vi.«





Hvis der er én ting, kulturhovedstadsåret har lært Peer Kristensen, er det, at Aarhus skal sigte bredt, hvis byen vil tiltrække de udenlandske turister:





»Vi skal ikke bare sigte efter at skabe landets bedste attraktioner, men verdens bedste attraktioner,« siger han.





Planen er blandt andet, at Aarhus skal brandes som en kvalitetsjuleby, hvor Den Gamle By, Tivoli Friheden og byens centrum skal skabe en samlet fortælling om de danske juletraditioner.





Se hele Visit Denmarks opgørelse her.