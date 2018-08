Gang i hjulene i Østjylland: Tomme lokaler på det laveste niveau i 10 år

Aarhus og de øvrige østjyske kommuner har i øjeblikket det laveste antal tomme lager- og industribygninger i 10 år, viser nye tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk. Blandt årsagerne er opsvinget, stigende indbyggertal og motorvejen.



Vi skal helt tilbage til oktober 2008 for at finde lavere tomgang. Mette B. Dehn, kommunikationsansvarlig hos Ejendomtorvet.dk Vi skal helt tilbage til oktober 2008 for at finde lavere tomgang.

»I øjeblikket står kun 2,7 pct. af lokalerne til lager og produktion tomme i de 11 østjyske kommuner, og vi skal helt tilbage til oktober 2008 for at finde lavere tomgang. Da det så allersortest ud under finanskrisen, ved indgangen til 2011, stod over syv pct. af industrilokalerne tomme i landsdelen. Siden er det gået støt fremad nærmest kvartal for kvartal, og særligt det seneste år er der kommet aktivitet i mange lokaler,« fortæller Mette B. Dehn, kommunikationsansvarlig i Ejendomtorvet.dk.

Lavere inden krisen

Før finanskrisen var blot 1,5 pct. af industrilokalerne tomme. I oktober 2008 var det 2,1 pct., men tomgangen steg kraftigt de følgende år og toppede med 7,2 pct. i januar 2011.

Med 16,2 mio. kvm har Østjylland de næststørste industriarealer blandt de 11 landsdele - kun overgået af Sydjylland med 19,5 mio. kvm.

Østjyske lager- og produktionslokaler Ifølge Ejendomstorvet.dk har Østjylland 285 industrilejemål eller bygninger til salg, fordelt på landsdelens 11 kommuner:

Aarhus – 63 Randers – 51 Silkeborg – 50 Horsens – 36 Hedensted – 27 Skanderborg – 26 Norddjurs – 12 Favrskov – 11 Odder – 7 Syddjurs – 2 Samsø – 0

Den østjyske tomgang for industrilokaler udgør 432.400 kvm. Aktuelt er lige knap 1.600 industrilokaler og bygninger udbudt på landsplan via Ejendomstorvet.dk - heraf 285 i Østjylland.

Der er flest udbudte lokaler i Aarhus Kommune - 63 - mens Odder Kommune har syv og Syddjurs Kommune har to.



Fordel med E45

Ifølge erhvervsmægleren Colliers International i Aarhus er vækst og kort afstand til E45-motorvejen med til at øge interessen for østjyske lager- og industribygninger.

»De østjyske kommuner har en stor fordel af E45-motorvejen og senest også af den vestgående motorvej mod Silkeborg og Herning. Opsvinget har styrket de lokale virksomheder, og de nyder samtidig godt af et voksende indbyggertal. Efterspørgslen af lager- og logistiklokaler er desuden øget på grund af den stigende nethandel,« siger direktør og partner Johan Gottschalck fra Colliers International i Aarhus, som desuden peger på manglende nybyggeri som en medvirkende årsag.

Dyrere leje

»De senere år er der kun opført ganske lidt erhvervsbyggeri, og samtidig omdannes en del ældre ejendomme til boliger, som f.eks. fragtmandscentralen på Søren Frichs Vej,« fortæller han.

Erhvervsmægler: Stort behov for nye kontorer Der skal sættes nye projektbyggerier i gang for at følge med efterspørgslen i fremtiden, mener Jan Nickelsen, Colliers International.

Et andet tegn på fremgangen for de lokale virksomheder er lejeniveauet på de udbudte industrilokaler – det ligger ifølge tal fra Ejendomstorvet.dk. 10 pct. højere end for et år siden.