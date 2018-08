Mens vi venter: Letbanen åbner, som nærbanen lukkede

Efter to års ventetid får de østjyske togpassager det samme tilbage igen.

Det er groft sagt den letbanevirkelighed, der venter for passagererne på Odder- og Grenaabanerne, for ved starten vil letbanetilbuddet i overvejende grad være det samme som nærbanen.

Det viser en gennemgang, som JP Aarhus har lavet af antal afgange, køretider, stoppesteder og øvrig service på de kommende letbanetog til Odder og Grenaa sammenlignet med DSB’s nærbanetog, der stoppede i august 2016.

»Det, vi får på Odderbanen fra starten, er samme niveau, som vi havde på Odderbanen, inden den lukkede. Vi får halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage plus enkelte myldretidstog til Odder, men når Grenaabanen kommer i gang, vil der være kvartersdrift til Mårslet,« siger Ole Sørensen, gruppeleder ved Midttrafik.

Det samme billede gælder Grenaabanen:

»Grenaabanen vil som før have én afgang i timen og en ekstra myldretidsafgang, når hastighedsopgraderingen er på plads. Dog vil der som noget nyt være halvtimesdrift til Ryomgård i dagtimerne på hverdage,« siger Ole Sørensen.

Hastighedsopgraderingen ventes dog først klar i 2019, og Ole Sørensen oplyser, at de endelige køreplaner endnu ikke er færdige.

Køretiderne for de to baner bliver også tæt på nærbanernes tider, selv om Odderbanen får to stoppesteder færre og Grenaabanen tre nye stoppesteder. Fra Odder til Aarhus H vil køretiden blive ca. 40 minutter og til Grenaa er forhåbningen en køretid på ca. 71 minutter.

Hos Aarhus Letbane påpeger kommunikationschef Jens Velling, at den nye letbane får wi-fi, strømstik, niveaufri indstigning, og så er der tale om moderne støjsvage eltog, hvor nærbanetogene var dieseltog. Nogle af nærbanetogene havde dog også strømstik og nem indstigning, ligesom der var toilet i nærbanen, hvilket der ikke er i letbanen.

På plussiden får Odder-passagererne dog direkte forbindelse i nogle af letbanetogene til f.eks. Aarhus Universitet og DNU i Skejby. Odder-borgmester Uffe Jensen (V) glæder sig fortsat meget til letbaneåbningen, men han håber også, at der med tiden bliver plads til flere og gerne hurtigere forbindelser mellem Odder og Aarhus.

I Nord- og Syddjurs Kommuner er det stadig udsigten til hurtigere og mere direkte adgang til Aarhus midtby, som fylder.

Hos Aarhus Letbane er det fortsat målet, at Odderbanen skal åbne i august og Grenaabanen inden årets udgang.