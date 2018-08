Boligforening advarer beboere mod lattergas: »Det er farligt«

»Det er farligt at indtage lattergas.«

Sådan begynder Boligkontoret Århus sin advarsel til beboerne i Møllevangen i Aarhus V. Advarselsbrevet blev sendt ud til beboerne i juni kort før skolernes sommerferie. En henvendelse fra bekymrede forældre satte gang i en intern undersøgelse blandt boligforeningens 75 afdelinger. Her fik varmemestrene i de respektive afdelinger til opgave at observere, om det flød med lattergaspatroner i netop deres område. Indsatsen resulterede i, at man sendte advarselsbreve ud til to af boligkontorets afdelinger i juni.

Direktør hos Boligkontoret Århus, Morten Homann, er glad for beslutningen om at hjælpe med at sætte fokus på brugen af rusmidlet ved at udsende et brev:

Det er i brevet her, at Boligkontoret Aarhus advarer sine beboere mod brugen af lattergas som rusmiddel.

Hvad er lattergas? Det kemiske navn for lattergas er dinitrogenoxid, der har den kemiske forkortelse N 2 O. Man kan købe lattergas hos isenkræmmere og på nettet. Det er dog ulovligt at sælge patronerne med udstyr, som kan bruges til at åbne og indtage gassen. Det meddelte Sikkerhedsstyrelsen i juni 2016. Konsekvenserne ved misbrug af lattergas kan være iltmangel, der i yderste konsekvens kan føre til kvælning. Derudover kan længerevarende misbrug føre til manglen på vitamin B12.

»Det er på kanten af vores kerneområde. Men vi er glade for at kunne hjælpe, og jeg er glad for, at vi har handlet,« fortæller direktøren og understreger, at han ikke tror, at udbredelsen af lattergas er et større problem i Møllevangen end så mange andre steder i byen.

Morten Homann mener ikke, at det er nødvendigt at udbrede advarslen til de resterende 73 afdelinger, som Århus Boligkontor administrerer. Han mener derimod, at forhandlerne skal tage et større ansvar:



»Det nytter jo ikke noget, at en 13-årig kan vade ind og købe 200 patroner under påskud af, at han skal lave 200 flødeskumskager,« konstaterer direktør hos Boligkontoret Århus, Morten Homann.

Et udbredt problem

JP Aarhus beskrev tirsdag, hvordan man kunne finde gaspatroner langs Viby Ringvej. Her bekræftede Drift og Anlæg hos Aarhus Kommune, der tager sig af oprydningen på de offentlige veje i Aarhus, at man finder de små patroner i alle kanter og hjørner af byen.

Det har længe været beskrevet i medierne, hvordan lattergas i nattelivet bruges til at opnå en kort, men intens rus. Det sker, ved at brugerne indtager gassen og herefter oplever en følelse af at miste bevidstheden.

Sundhedsstyrelsen advarer i mod brugen af lattergaspatronerne, hvis normale formål skal findes i den gastronomiske verden. Her bruges de små gaspatroner i sifonflasker til at sprøjte flødeskum eller andre fødevarer, der skal have et luftigt udtryk.



Der er ingen lovmæssig begrænsning på, hvor mange patroner man kan købe ad gangen, men isenkræmmere placerer i dag patronerne bag ekspeditionskasserne, så de ikke står synligt fremme i butikken.



Hvorfor lå 21 gaspatroner og flød på en strækning på 900 meter? Lattergas flyder på vejene i Aarhus.

Derudover tyder noget på, at lattergassen distribueres blandt private. Den 20. juni kørte en ung mand galt i Aarhus midtby. Foruden at være påvirket af kokain, fandt politiet en kasse med flere hundrede lattergaspatroner. Et besøg i hans hjem afslørede desuden endnu flere af de små metalbeholdere. Det fremgår af en døgnrapport fra Østjyllands Politi. Hvorvidt patronerne var til eget forbrug, vides ikke.