Kultur 2017-året giver Musikhuset rekordhøje tal i 2018

En omsætning på 30 mio. kr. i det første halvår af 2018, knap 600.000 besøgende i huset, svarende til 3.000 om dagen, og en fordobling af besøgstallet på hjemmesiden på blot to år.



Musikhuset Aarhus er i god gænge, fastslår direktør Jan Christensen, da han og programchef Mette Kier i går præsenterede Musikhuset Aarhus’ nye program, der rækker langt ind i 2019. Alene omsætningen, som omfatter alle de billetter, der er solgt i løbet af det halve år, også til forestillinger i 2019, er en stigning på 16 pct. i forhold til samme periode i 2017.

Der er sat tællere på alle døre for at få tal på, hvor mange der går ind og ud, og så er der trukket 15 pct. fra, fordi nogle går ind og ud flere gange, siger Jan Christensen. At knap 600.000 går igennem dørene i løbet af et halvt år, viser, at huset bruges på den åbne måde, det er skabt til, mener han.

Han fortæller også, at både erhvervslivet og fonde står klar med hjælpende midler til forbedringer, bl.a. til nye møbler i Musikhushaven.

Jan Christensen viger ikke tilbage for at give kulturhovedstadsåret i 2017 en stor del af æren for det rekordstore halvår i 2018. For det slog fast over for omverdenen, at Aarhus er en spændende kulturby, mener han.



Musik er vores dna. Mette Kier, programchef, Musikhuset Aarhus Musik er vores dna.

Det hørte f.eks. den verdensberømte tenor Placido Domingo, så han lod forstå, at han gerne ville synge der. Det gør han så den 14. januar næste år sammen med Bucharest Symphony Orchestra. Han er langtfra den eneste stjerne af den mere eller mindre glimtende slags, der kommer på besøg i Musikhuset i løbet af det næste år.

Musicals sælger stadig

Cliff Richard, TV-2, Katie Melua., C.V. Jørgensen, Peter Sommer i selskab med Søren Huss, Lisa Nilsson, Hugo Helmig, Alex Vargas, Sissel Kyrkjebø, Curtis Stigers, Jacob Dinesen og Caroline Henderson er andre navne, for ikke at glemme Tarzan. For historien om denne abernes konge, som Edgar Rice Burroughs skrev en lang serie bøger om – den første blev udgivet i 1912 – er blevet til en musical med musik af den engelske musiker Phil Collins.

Musicalen "Tarzan" fra Fredeicia Teater kommer til Musikhuset Aarhus i september 2019. Den har Maria Skuladottir i en af hovedrollerne. Hun var med til præsentationen af det nye program i musikhuset torsdag. Foto: Anita Graversen

Billetterne til denne musical, som Fredericia Teater netop har indledt prøverne på op til danmarkspremieren den 5. oktober, kommer til Aarhus fra den 21. september 2019 og er netop sat i salg i Musikhuset. Det er Fredericia Teaters største tekniske produktion nogensinde, fortæller Søren Møller. Alt udstyret fra ”Prinsen af Egypten” og ”Seebach” – sidstnævnte har i øvrigt solgt 200.000 billetter – bliver lagt sammen til musicalen, ligesom der er lagt »nogle flyvepunkter« ind, så man kommer ud over scenekanten.

Frieda Krøgholt, der spiller Eva, og Sylvester Byder, der spiller Jonas, nyder den tætte kontakt med publikum i "Skam". Foto: Anita Graversen

” Skam” udnytter øjeblikket



Ny sæson i Musikhuset Aarhus Musikhuset er klar med et nyt program, der rummer bl.a. klassiske og rytmiske koncerter, musicals, comedy, shows og dans. Programmet omdeles til 165.000 postkasser de næste dage. Dette er et udpluk af programmet: Den 1. september: Starsailor Den 15. september: Lisa Nilsson Den 4.-12. oktober: ”Ringenes Herre Live” Den 6-11. november: ”Skam” Den 29.-30 december: ”Skønheden og udyret Live in Concert” 2019: Den 14. januar: Placido Domingo Den 31. januar: ”Giselle” med Den Kgl. Ballet Den 20. april-11. maj: ”Flashdance” Den 24.-25. maj: Cirque Eloize Den 21.-29. september: ”Tarzan”

Det gør man også på en af de andre store satsninger i Musikhusets nye program: ”Skam”. Mange kender den fra tv-serien af samme navn om en række norske gymnasieelevers ungdomsliv med alt, hvad det indebærer. Den havde premiere som teater på Aveny-T sidste år og spiller der igen fra den 22. november.

Forinden kommer den dog til Musikhuset, som til lejligheden bygger en catwalk ud blandt publikum, fordi en del af forestillingen er at komme i tæt kontakt med publikum. To af de unge skuespillere fra forestillingen, som allerede er i gang med at øve på ”Skam II”, var med til programpræsentationen i Musikhuset og fortalte, hvor vigtigt det er at have den tætte kontakt med publikum.

»Vi udnytter det, som teatret kan: øjeblikket, vi har publikum lige foran os og kan tage dem med ind i alt, hvad vi oplever,« siger Frieda Krøgholt, der spiller Eva, og Sylvester Byder, der spiller Jonas, supplerer:

»Det bliver lidt vildere og mere intenst på den måde. Følelserne er uden på tøjet, også blandt publikum. Vi har været ude for, at publikum har råbt ”sig det nu til ham, for helvede”, altså folk er virkelig med. Jeg kan stadig få kuldegysninger midt i en scene, selv om jeg har spillet den 56 gange.«

Endnu en musical kommer til at trække det store antal publikummer til. Det er ”Flashdance”, der har Silas Holst – »publikum knuselsker ham,« siger Mette Kier – og Sicilia Gadborg i hovedrollerne. Danmarkspremieren er i Aarhus den 20. april næste år.

Musikalsk fællesnævner

Fællesnævneren for de fleste af arrangementerne er, at der er musik med.

»Musik er vores dna,« siger Mette Kier og understreger, at hun konstant er på udkig efter og i forhandlinger med nye navne.









Fem stjerner: Skam-forestilling er pokkers godt ungdomsteater ”Skam” er underholdende og rørende teater for alle aldre.

Musicalstjerne var mobbeoffer: Overfald, benlås og ydmygende tilråb var hverdag for Silas Holst i skoletiden Silas Holst har holdt 300 foredrag om 11 års ydmygende og isolerende mobning, og han »brækker sig stadig af skræk« over at skulle stille sig op.