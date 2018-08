En hurtig - og livsfarlig - rus

En følelse af at forsvinde fra omverdenen i et par sekunder for derefter at vende tilbage igen. Det er hvad brugerne af lattergas jagter, når de sniffer den nitrogenholdige gas i metalpatronerne. Men det er ikke uden risici.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i juni i år et notat, hvor man advarede mod brugen af lattergas. Her beskrives de farlige situationer og skader, som indtagelse af gassen kan medføre. Blandt disse farer nævnes iltmangel, som i yderste konsekvens kan føre til kvælning. Når gassen inhaleres, fortrænger man ilten i lungerne og dermed også hjernen. Det er netop derfor, at brugerne oplever en følelse af at besvime.

Aarhus Kommune: Mange lattergaspatroner flyder på de aarhusianske veje Mandag formiddag samlede JP Aarhus' reporter 21 lattergaspatroner over en strækning på 900 meter fra Viby Torv til ringvejsbroen over Åhavevej.

Overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, Søren Bøgevig, udtalte sig i sidste uge til Jyllands-Posten om alvoren ved brug af lattergas - særligt i kombination med alkohol:

»Risikoen for at der opstår rigtig uheldige episoder stiger, når man blander rusmidler, særligt når de har samme type virkning. Det er der, man nemmere holder op med at trække vejret, falder om og besvimer, og man ikke kan tage vare på sig selv eller holde styr på sin vejrtrækning. Men langt de fleste slipper godt fra det. Det er ikke dødeligt hver gang, men der er en risiko.«

Foruden iltmangel kan længere tids brug af gassen føre til mangel på vitamin B12. Et vitamin, som er vigtig for kroppen evne til at danne nye celler.

Giftlinjen, der håndterer forgiftede danskere, har oplevet en stigning i opkald, hvor lattergas er involveret. I 2011 ringede blot én borger ind, mens man i løbet af årets første otte måneder i år har modtaget 27 opkald.