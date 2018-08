Udgifter til sygeplejerskevikarer er på få år eksploderet

Når patienter bliver indlagt på et af Region Midtjyllands hospitaler i Midt- og Østjylland, så er sandsynligheden for at blive behandlet af en vikar i de seneste par år steget markant.

Region Midtjylland bruger nemlig langt flere penge på sygeplejerskevikarer end for blot to år siden, viser en ny opgørelse fra Region Midtjylland. Eksempelvis brugte hospitalerne ifølge opgørelsen i 2015 12,2 mio. kr. på eksterne sygeplejerskevikarer. Sidste år i 2017 er udgiften steget til 17,4 mio. kr. Den primære årsag til det stigende vikarbrug af sygeplejersker på Region Midtjyllands hospitaler er ifølge afdelingschef Jørn Mørup, Koncern HR, Region Midtjylland, at hospitalerne i stigende grad har svært ved at rekruttere sygeplejersker.

»Det er et udtryk for, at arbejdsløsheden er faldet så meget, at vi er udfordret på at have sygeplejersker nok alle steder. Det er blevet sværere at rekruttere til stillinger,« siger Jørn Mørup, som understreger, at brug af vikarer er dyrere end fastansatte.

Derfor forsøger regionen også at benytte egne vikarer først, fortæller han. Det vil sige allerede fastansatte sygeplejersker, som har meldt sig til at vikariere via Region Midtjyllands interne vikarbureau, når der er behov for det. Og det er der også i stigende grad. I 2015 brugte Region Midtjylland 22,6 mio. kr. på egne vikarer på de midtjyske hospitaler. Sidste år var beløbet 31,1 mio. kr., og tendensen fortsætter i år.

Nye initiativer

Derfor har Region Midtjylland sat forskellige initiativer i gang, hvilket ifølge Jørn Mørup også skyldes, at Region Midtjylland vurderer, at fastansatte medarbejdere er en større garant for kvalitet i forhold til vikarer.

»Vi er sikre på, at vores egne ansatte kender afdelingen og de lokale procedurer bedst, så vi vil allerhelst have faste stillinger besat, og vi kigger løbende på, hvordan vi kan gøre det. Vi arbejder også på at få flere deltidsansatte til at gå op i tid. Det kan være permanent, men også i perioder, hvor vi ved, at der bliver brug for dem. Eksempelvis hen over vinteren, når vi kan forudse en influenza-epidemi,« siger Jørn Mørup.

Kredsformand Anja Laursen, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, vurderer, at det stigende brug af vikarer også kan skyldes større aktivitet i forhold til bl.a. flere operationer og behandlingsmuligheder på hospitalerne.

»Men desværre også overbelægning, stort pres på personalet og rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Alt andet end lige er der tilsyneladende ikke overensstemmelse mellem krav og personaleressourcer. Jeg kan heller ikke udelukke, at man flere steder har meget ringe normeringer – og i stedet bruger vikarer, når sygeplejerskerne virkelig er presset,« siger Anja Laursen, som understreger, at hun anerkender vikarerne.

»Jeg er glad for, at der også er nogle, der stiller deres arbejdskraft til rådighed, når andre har behov. Men det vil jo være herligt med varige gode løsninger i stedet for vikarer,« siger kredsformanden.