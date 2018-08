Bundsgaard: Sparerunden vil kunne mærkes mange steder

Aarhus Kommune kommer ikke uden om serviceforringelser i de kommende år.

Det konstaterer borgmester Jacob Bundsgaard (S) forud for de forestående budgetforhandlinger. Kommunens økonomiafdeling har hen over sommeren gennemgået de seneste budgettal, og selv om resultatet tyder på små forbedringer, så er resultatet fortsat, at der skal findes mindst 241 mio. kr. i besparelser i hvert af de kommende fire år.

»Vi kan se, at Aarhus Kommunes skatteindtægter stiger. Til gengæld kan vi også se, at vi taber betragteligt flere penge end forventet på beskæftigelsestilskuddet fra staten, så det trækker den anden vej,« siger Jacob Bundsgaard, der henviser det statslige tilskud, som især udfordrer Aarhus Kommunes økonomi.

I første omgang forventede kommunen at tabe 200 mio. kr. på den såkaldte beskæftigelsestilskudsmodel. Beløbet er nu 281 mio. kr., oplyser Jacob Bundsgaard.

Et byrådsflertal lagde sidste år en forventet gevinst på de 200 mio. kr. på netop beskæftigelsestilskuddet ind i budgetterne. Gevinsten var afhængig af en udligningsreform mellem Christiansborg-politikerne, men reformen blev aflyst i april. Derudover bliver Aarhus Kommunes økonomi også udfordret af, at kommunen fra næste år bliver tillagt udgifter på omkring 75 mio. kr. på grund af andre økonomiske omlægninger. Samlet set betyder den seneste gennemgang af kommunens økonomi, at det fortsat skal spares 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. i 2022.

»Det bliver en mellemstor sparerunde, hvor man mange steder kommer til at mærke forringelser, men det er ikke en katastrofe. Der vil være medarbejdere, som bliver berørt af afskedigelser, men forventningen er, at vi ikke skal fyre medarbejdere i store tal. Serviceforringelserne kommer især, fordi der bliver færre penge eksempelvis pr. skoleelev eller daginstitutionsbarn,« siger Jacob Bundsgaard, som mandag orienterede magistraten om den seneste økonomiske status i kommunen.

Lille råderum

I sidste uge var der deadline for partiernes ønsker til fornyelser i de kommende budgetforhandlinger. Samtidig arbejder direktørgruppen i kommunen på et sparekatalog på ca. 300 mio. kr. Selv om der først og fremmest skal findes besparelser, så vil der formentlig blive penge til at iværksætte nogle af partiernes budgetforslag. Dansk Folkeparti har bl.a. ønsket flere oplevelsesmedarbejdere til de ældre på kommunens plejehjem, mens Enhedslisten har et ønske om penge til et teaterværksted i Gellerup.

Ifølge borgmesteren bliver der mulighed for at finde plads til nogle af partiernes ønsker, men det kræver, at politikerne også iværksætter spareforslag til at finansiere dem.

»Så langt de fleste spareforslag vil blive gennemført, men de økonomiske forudsætninger har ændret sig lidt til den positive side, og dermed bliver der et råderum til nye initiativer,« siger Jacob Bundsgaard, der først vil offentliggøre Socialdemokratiets spareforslag, når direktørgruppens spareforslag er offentliggjort.