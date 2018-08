Smukfest Kvinderne er flest på Smukfest, bare ikke på scenerne

Kvinder er i overtal, når det handler om gæster på Smukfest. De tæller lidt over 50 procent, mens mændene tæller lidt under.

Men når det handler om artister, ser tallene helt anderledes ud.

Kun fire kvinder har i år optrådt i eget navn på den mest prestigefyldte scene, Bøgescenerne.

Den norske sanger Liive vandt årets Live Camps Udvalgte, og derfor var det hende, der skulle åbne Bøgescenerne. Det betyder, at kun tre kvinder, Mø, Britney Spears og Medina, var booket til Bøgescenerne, hvor der på festivalens fem dage blev spillet 32 koncerter på scenen - hertil kommer den traditionelle koncert med Aarhus Symfoniorkester søndag.

Afspejler publikums ønsker

Fordelingen afspejler det, som publikum lytter til uden for festivalen, og køber billet for at høre på den, mener talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde.

»Det er ikke i vores ende af fødekæden, vi kan lave det om.«

Han mener, at det skal starte et andet sted, nemlig i musikundervisningen for børn og unge.

»Den er noget af det ringeste, jeg har hørt om - det er dyrere at lære at spille musik end at lære at spille håndbold.«

Dem fem mandlige medlemmer af Queen Machine, et triubuteband til Queen, gjorde deres til at pille ved kvinderepræsentationen, da de optrådte i kvindetøj på Smukfest søndag til nummeret "I Want To Break Free".

Han understreger, at Smukfest gør meget for at støtte vækstlaget og upcoming bands og kan se, at tre af otte er kvinder.

Bl.a. afvikler festivalen talentkonkurrencen Starfighters og har siden 2011 haft Live Camp, som er slags forfestival, hvor publikum præsenteres for en lang række måske kommende stjerner, der, som det hedder »får en god scene at spille på og nogle gode forhold at spille under.« Vinderen af Live Camp får - som Liive i år - æren af åbne Bøgescenerne.

Desuden henviser Poul Martin Bonde til, at Smukfest har Walthers Hvile på Samsø, hvor musikere kan komme på øvelejr, lige som talenter kan spille på Walthers Musikcafé i Skanderborg, når scenen ikke er optaget af andre.

»Problematisk skævhed«

Professor i kønsforskning ved Aalborg Universitet Anette Borchorst er ikke overrasket over tallene, siger hun til Ritzau.