Smukfest: 3.000 km toiletpapir og 150.000 liter fadøl

Når der på Smukfest bliver drukket 150.000 liter fadøl, 170.000 shotrør, 100.000 flasker vand og 50.000 liter appelsinsaft presset ud af 100 tons appelsiner og derefter tilsat vodka, skal der selvfølgelig nogle toiletter til.

Dem er der 1.462 vandskyllende af til at betjene de over 50.000 gæster, der i disse dage slår deres folder i bøgeskoven i Skanderborg, hvor Smukfest har fundet sted siden onsdag. 3 mio. meter toiletpapir er der købt ind til de mange toiletter.

Et nyt toilet til Britney

Et toilet fik særlig opmærksomhed – det var et krav fra Britney Spears, der onsdag gav en koncert, som blev haglet ned af anmelderne, at hun ville have et spritnyt og aldeles ubrugt toilet til sin helt personlige rådighed. Så det fik hun. Hertil kommer, at den ellers til koncerten temmelig letpåklædte sangerinde ville have seks ”strygepiger” til sin rådighed backstage.

Britney Spears, der optrådte særdeles let påklædt på scenen onsdag aften, havde ikke bare bedt om et helt nyt og ubrugt toilet backstage på Smukfest onsdag, men også seks "strygepiger", der kunne glatte tøjet for hende og hendes crew på 103 mand. Foto: Morten Lau-Nielsen

Det er håndværkere, der har fortalt den historie. Poul Martin Bonde, talsmand for Smukfest, vil ikke kommentere de aftaler, der indgås med kunstnerne, men han synes generelt ikke, at der bliver stillet urimelige krav.



Koncertarrangør Kim Worsøe, ICO, der stod for Britney Spears-koncerten, vil heller ikke kommentere hendes kontrakt og krav til Smukfest, men siger, at det normalt kun er de allerstørste musiknavne, der stiller krav, som for nogen lyder helt ude i bøgeskoven. Mindre navne prøver sig somme tider frem, men bliver som oftest afvist.

Men det gjorde Prince ikke, da han i 2013 på Smukfest forlangte, at hans omklædningsrum skulle draperes med lilla stof, og at der skulle stå et bordtennisbord. Sådan blev det, og han spillede faktisk bordtennis, mens han var i Skanderborg, fortæller Kim Worsøe.

Luksussen har bredt sig

Ude på festivalpladsen har luksussen også bredt sig over årene. Hele området er f.eks. blevet kloakeret, siger Poul Martin Bonde. Da det hele startede for 39 år siden, var det med tørklosetter.

De moderne tider har også vist sig ved, at der er lagt fibernet på festivalpladsen og på campingområdet Kærligheden.

Sommeren er ganske vist ikke slut, men det er blevet en sommer med masser af regn, mens Smukfest finder sted. Foto: Joachim Ladefoged





Godt 14.000 frivillige har meldt sig under fanerne for at hjælpe med at afvikle hele festvalen, hvor der hver dag færdes lidt over 50.000 mennesker, heraf de 28.000, der har købt en partoutbillet og de 5.000-8.000, der har købt endagsbilletter plus alle dem, der arbejder.

Hvor mange liter vand der faldt ned fra himmelen over Smukfest torsdag aften, er der ikke tal på.

»Men vi kan da prale af, at vi er den eneste festival i år med både regn, kronprins og Britney,« siger Poul Martin Bonde.