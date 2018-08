Stort set alle tidligere Lykkeskole-elever har fået nyt skoletilbud

Samtlige 150 børn fra den lukkede muslimske friskole Lykkeskolen vil blive tilbudt en plads på en ny skole inden skoleårets start på mandag.

Det lovede børne- og ungerådmand Thomas Medom i sidste uge. Men selv om man hos Aarhus Kommune har øget bemandingen, der arbejder for at få fordelt eleverne rundt på kommunens øvrige folkeskoler, vidste ca. 50 elever torsdag ikke, hvor de skal møde op i begyndelsen af næste uge.

Fredag eftermiddag så situationen dog anderledes ud, forklarer rådmanden.

Sagen kort Den muslimske friskole Lykkeskolen har siden efteråret 2017 været under skærpet tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Undervisningsministeriet valgte i juni måned at fjerne skolens statstilskud, fordi det vurderes, at skolen ikke lever op til en række af kravene i friskoleloven. Det har ført til, at Lykkeskolen har begæret konkurs. Skolen afviser de beskyldninger, som var skyld i, at skolen mistede sin statsstøtte. Lykkeskolen har desuden klaget til Ombudsmanden.

»Jeg er optimistisk. Status her og nu er, at langt, langt de fleste elever har fået et skoletilbud. Der er en håndfuld, som vi ikke har kunnet få fat på, selv om vi har forsøgt at både skrive og ringe. Derfor ved vi ikke, om de eventuelt selv har fundet et andet skoletilbud, om de er bortrejst eller andet. Vi arbejder stadig på det,« skrev Thomas Medom i en sms.

Midlertidigt tilbud

Lykkeskolen i Gellerup meddelte i begyndelsen af august, at den så sig nødsaget til at lukke, efter at Undervisningsministeriet valgte at stoppe dens statsstøtte. Det skyldtes, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har haft skolen under skærpet tilsyn siden efteråret og i juli fratog støtten, da styrelsen har vurderet, at skolen ikke levede op til flere af kravene i friskoleloven.

Lykkeskolens elever er alle tosprogede og skal derfor sprogscreenes, inden de kan starte på en ny skole. Forud for ferien var 65 børn fordelt, og af de 65 var 21 børn allerede sprogscreenet.



I tilfælde af at kommunen ikke kunne nå at sprogscreene eller fordele alle børn, er der oprettet et midlertidigt skoletilbud på Karen Blixens Boulevard i Gellerup.

»Det er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling – med start fra på mandag. Overskriften for læringstilbuddet er ”Klar til skolestart 2018”, og det er også målet: At gøre eleverne klar til, at de skal begynde i en ny skole,« skriver Thomas Medom.