Midtbyhotel prøver at udvide igen – naboerne protesterer igen: »Det bliver fuldstændig ulideligt«

Da Hotel Oasia Aarhus på Kriegersvej ved banegraven i 2013 fik byrådets velsignelse til at udvide fra tre til fem etager, skete det på trods af 35 beboerprotester.

Tilladelsen blev dengang ikke brugt, men nu har hotellet søgt om en udvidelse i omtrent samme omfang, og igen er ansøgningen blevet mødt af naboprotester.

Det vil selvfølgelig betyde en kraftigt nedsat livskvalitet i forhold til at bo på denne adresse. Høringssvar fra beboer Det vil selvfølgelig betyde en kraftigt nedsat livskvalitet i forhold til at bo på denne adresse.

Hotelejer Jens Rysgaard vil med to ekstra etager udvide de nuværende 62 værelser med 30-32, og hotellet vil nå en højde på 16 meter. En partshøring har resulteret i 13 protestbreve, hvoraf det ene er et fælles høringssvar fra beboerne på Banegårdsgade, Kriegersvej og Orla Lehmanns Allé med 67 underskrifter.

Ulidelige p-forhold

En beboer på 1. sal på Banegårdsgade skriver, at udvidelsen med to etager vil betyde, at der i efterårs-, vinter- og forårsmånederne ikke vil komme sol på hendes terrasse.

Hotel Oasia Hotel Oasia blev etableret af den kendte kok René Knudsen. Ombygningen af et af købmand Sallings gamle pakhuse kostede 81 mio. kr., og problemer med finansieringen fik René Knudsens selskaber til at gå konkurs. Jens Rysgaard købte Oasia af konkursboet i sommeren 2010.

»Det vil selvfølgelig betyde en kraftigt nedsat livskvalitet i forhold til at bo på denne adresse,« står der i høringssvaret, hvor det også påpeges, at udvidelsen vil få kvinden til at flytte.

Flere beboere frygter, at det vil gå ud over salgsprisen på deres lejligheder, hvis Hotel Oasia får lov til at bygge to ekstra etager.

En anden borger påpeger problemer med parkering:



»Parkeringsforhold er et kæmpe problem for alle os faste beboere. Og med 32 nye værelser bliver det fuldstændig ulideligt. Det meget beskedne antal parkeringspladser, Hotel Oasia råder over i deres baggård, slår på ingen måder til for de nuværende gæster.«

Anbefaler en godkendelse

På mandag skal Magistraten tage stilling til udvidelsesforslaget. Teknik og Miljø peger i sin indstilling på, at gården i dag indeholder 12 parkeringspladser og et mindre opholdsareal til gæsterne på hotellet. Der vil i forbindelse med udvidelsen blive stillet krav om etablering af yderligere tre p-pladser, hvilket ifølge afdelingen er tilstrækkeligt, fordi hotellet ligger i centrum og i gåafstand fra Banegårdspladsen.



Naboer protesterer mod hoteludvidelse Ejeren af Hotel Oasia på Kriegersvej ønsker at udvide med to etager.Skygge, indkig og øget trafik på den brostensbelagte vej bekymrer naboerne.

Teknik og Miljø skriver videre i sin indstilling, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens beskrivelser af områdets anvendelse og etageantal.

Hotel Oasia genåbner efter salg Hotelmand fra Struer har købt Hotel Oasia ud af konkursboet efter René Knudsens selskaber.

Med to nye etager får Hotel Oasia lagt ca. 900 kvm til sine i forvejen 2.500 kvm. Det betyder ifølge Teknik og Miljø, at hotellets areal vil overstige kommuneplanens maksimale byggeprocent. Alligevel vurderer afdelingen i sin indstilling, at »projektets indvirkning på omgivelserne ikke går ud over, hvad der må forventes i området« og anbefaler byrådet at godkende udvidelsen.