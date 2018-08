Restauranter snupper VM-kunder: »Man skulle være et skarn, hvis man ikke var glad«

400.000. Så mange besøgende håber arrangørerne bag VM i sejlsport, kigger forbi i løbet af de 13 dage, som VM i sejlsport varer. I sommervarmen betyder det, at der er ekstra mange tørste at slukke og munde at mætte for restauratørerne, der til daglig har permanent adresse i havneområdet.

På trods af at arrangørerne bag VM har opstillet mange madboder med lækre retter som grillede burgere og madpandekager, mærker en del af havnens restauratører, at der i disse dage er flere mennesker i området end normalt.

Hos Aarhus-ikonet Havnens Perle har det helt konkret udmøntet sig i, at man oplever, at der kommer en ekstra bølge af gæster, efter klokken har slået 20. En bølge, som normalt ikke er der. Det kan muligvis have noget at gøre med, at netop klokken 20 har mad- og drikkevareboderne lov til at lukke ned for dagen.

Havnens Perle byder de mange gæster velkommen med åbne arme. Det fortæller køkkenchef Line Dyhr:

»Det er sjovt, at der kommer andre gæster end normalt, og at vi ikke kun snakker dansk hele tiden. Man skulle da være et skarn, hvis ikke man var glad for at have et VM som nabo,« siger køkkenchefen.

Vi er trætte, og det er hårdt. Men vi kommer igennem det, og det har været sjovt. Martin Tønnesen, medejer VinDanmark.

Den forklaring kan Martin Tønnesen, der er medejer af vin- og tapasbaren VinDanmark, nikke genkendende til.

»Når boderne lukker, og folk skal ind til byen, så kommer de ind forbi os,« beretter Martin Tønnesen.

Bestselleren hos Havnens Perle er i disse dage den klassiske bøfsandwich. men der bliver også langet en hel del hot-dogs over disken til turister, der er nysgerrige på den særegne, danske spise. Foto: Stine Rasmussen.

Det er især et koldt glas rosé, der tiltrækker de mange kunder. Baren har faktisk haft så mange gæster i løbet af VM, at de travle timer efterhånden har sat sine spor hos medarbejderne:

»Vi er trætte, og det er hårdt. Men vi kommer igennem det, og det har været sjovt,«

Bedre skiltning

På den modsatte side af havnepromenaden har Træskibsforeningen i Aarhus, der har til huse på træskibshavnen, i anledning af VM etableret en bar for tørstige sømænd. Her er man også positivt stemt over for de mange turister og deltagere, der har deres gang på havnen i disse dage. Det fortæller formand for foreningen Bjarke Hansen:

»Vi møder rigtig mange glade aarhusianere, der skal have en kold øl eller sodavand.«

Selvom der er positive miner hos formanden, vil man dog ved fremtidige arrangementer af samme kaliber gøre mere ud af skiltningen mod baren.

»Vi skal skilte mere af, faktisk i nogle kilometers radius af baren. Det er en læring, vi har fået. Men det har været så fed en oplevelse,« understreger Bjarke Hansen.

Det er første gang, at Træskibsforeningen holder åbent med deres hjemmebyggede bar. Foto: Stine Rasmussen

Hos restauranten Anker, der ligesom Træskibsforeningens bar ligger placeret på fastlandet, berører VM også antallet af kunder. Det fortæller medejer af Anker Martin Schultz:

»Vi oplever, at der er færre gæster til frokost. Der spiser turisterne ovre i madboderne. Til aften har vi til gengæld flere spisende gæster,« siger Martin Schultz og oplyser, at man – ligesom de andre restauratører – oplever, at gæsterne sætter sig til bords senere.

Alle fire er dog enige om, at de mange besøgende på havnen vil smitte af på livet efter VM. De tror alle, at det vil bringe flere besøgende til havnen – også når havnen ikke længere er fyldt med atleter i verdensklasse.