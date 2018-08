Der ligger en brugt ble på stranden: Samler du den op?

Fyldte bleer. Det er det værste, Birgitte Søby Vagnholm ved, når hun er på stranden for selv at samle affald op.

Hun er projektleder for forsvarets tiltag Havmiljøvogterne, der bruger VM i sejlads som mulighed for at komme i kontakt med nye mulige medlemmer, der kan være med til at samle ”havfald” op, som de i Havmiljøvogterne har døbt affaldet, der flyder rundt i fjorde eller flyver ved klitterne.

Birgitte Søby Vagnholm står ved vogternes stand på havnepladsen ved Navitas sammen med en masse andre foreninger og tiltag og sågar en fortøjret skonnert. Hun har dog ingen problemer med at få folks opmærksomhed her i Aarhus.

Claus Pape, initiativtager til Littergo

»Interessen har været stor, og jeg er selv meget overrasket over, hvor indignerede folk er over, hvad der ligger og flyder rundt,« siger Birgitte Søby Vagnholm.

Allerede i dag tæller Havmiljøvogterne 21.600 danskere. Tallet stiger konstant, men der har også været en solid base at gå ud fra. Vogter-kampagnen begyndte nemlig allerede i 2006, hvor fokus var på olieforurening, og det kun var folk med båd, der kunne være med.

»Det første år meldte der sig næsten 5.000 frivillige. Det bekræftede os i, at befolkningen gerne vil gøre noget, og igennem årene begyndte vi så sideløbende med olien at koncentrere os om ”havfald” i danske farvende, fjorde, åer og kyster. For det affald skal vi have væk,« siger Birgitte Søby Vagnholm.

Hver dag er der blevet samlet nok affald sammen til at fylde en 120-liters affaldsspand. Foto: Privat

En beholder om dagen

Havmiljøvogterne er ikke ene om at pirke til VM-gængernes miljøfornemmelser ved VM. Tidligere på ugen har man her i avisen kunne læse om, hvordan et eksperiment på havnen renser vandet ved hjælp af kaffegrums og svampe, og ved Flemming Bamse Jørgensens Plads finder man et helt område dedikeret til bæredygtighed.

Netop her står Claus Pape og er ved at binde en flaske rundt om en gribetang til affald. Længere nede ad trapperne i bassinet ligger flere spande klar med andre gribetænger, og ni kanoer vugger rundt ved siden af.

VM og miljøet Årets VM i Aarhus er startskuddet til den internationale sejlunions målsætning om ikke at have en negativ påvirkning på miljøet.

Derudover har de danske arrangører i samarbejde med Worldperfect, en rådgivningsvirksomhed i bæredygtighed, også sat ekstra fokus på affaldssortering ved eventet og sågar udstyret alle trænerbåde ved VM med en taske til affaldssortering.

Al strøm til VM bliver leveret af E.ON fra en havvindmøllepark.

Claus Pape er kasserer i Gopaddle, der har kanoerne, og så er han samtidig initiativtager til Littergo, der har til formål at hjælpe folk og virksomheder med at samle affald ind – det er her, at gribetængerne kommer ind i billedet, for de giver mulighed for, at folk, der kommer ned for at prøve at ro i kano, får muligheden for at samle affald ind samtidig.

»På de gode dage har vi haft omkring 200 gæster ude, og i hvert fald halvdelen har også haft lyst til at give et nap med, så det tegner rigtigt godt. Alt det affald, som holder sig flydende, er noget, vi kan tage, og siden vi startede, har vi fyldt en stor affaldsbeholder hver dag,« siger Claus Pape.



Littergo er ikke begrænset til at handle om affald i havet. På landjorden bruger Claus Pape også tid med lokale virksomheder, så de kan gøre noget ved problemet, og i Åparken er der på Brabrandstien sat flere gribetænger og poser op, så folk kan holde deres sti ren.

»Der er stadig noget at komme efter, men jeg synes allerede, der er blevet renere deroppe. Vi mangler en affaldskultur i Danmark, så det er fedt at se folk gøre noget,« siger Claus Pape.

Østjyllandske vogtere

At folk netop gør noget nu, kan Bente Søby Vagnholm også se. For i løbet af ugen har hun holdt øje med tilmeldingerne til Havmiljøvogterne, og hun kan se, at det er strømmet til med nye medlemmer fra netop Aarhus-området, der har været en tur forbi havnen.



De nye medlemmer vil nu få tilsendt klistermærker til børnene og poser til affaldet, og så gælder det blot om at fylde posen op. Gerne i fællesskab.

»Det bringer også generationerne sammen at kunne lægge telefonen væk og gå ud ud til stranden og samle affald sammen med farfar eller mormor. De, der kommer forbi, siger også, at børnene synes, det er sjovt. Det bliver et projekt i familien,« siger Birgitte Søby Vagnholm.