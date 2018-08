VM i Sejlsport: Kapsejleren kronprins Frederik i sit rette element

Skyerne hang tungt over VM-pladsen i Aarhus og truede med at indfri DMI’s varsler om skybrud, da kronprins Frederik lørdag ankom til det nye Internationale Sejlsportscenter lidt over middag. Det er ikke mere end tre måneder siden, at kronprinsen var i byen for at klippe snoren til centeret i forbindelse med dets åbning. Samme måned som han løb gennem Aarhus’ gader i forbindelse med sit fødselsdagsløb Royal Run. Denne gang var han så tilbage i byen som protektor for Danmarks største sejlevent nogensinde – VM i sejlsport 2018.





Med faste håndtryk og store smil tog Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), og repræsentanter fra bl.a. World Sailing, Dansk Sejlunion og Sport Event Denmark imod kronprinsen, mens det buldrede bag de mørke skyer. Som en sejlbåd i medvind flød snakken ubesværet, da han blev budt ind i Sejlsportscenteret, hvor både franske og japanske team fik lov til at hilse på den danske kronprins.

Selv har Frederik sejlet i mange år, og det var en tydelig fordel, da han gik rundt blandt sejlerne inden dagens første konkurrencer. Han har særligt gjort sig bemærket som kapsejler i bådklasserne Drage og Farr 40. En interesse, som han nu også deler med sin ældste søn. Sammen har de bl.a. deltaget i Open Danish Dragon Championship i kronprins Frederiks egen båd ”Nanoq”. Og sidste år kunne kronprinsen stille sig øverst på podiet sammen med sit team, da han deltog i den australske sejllads Hamilton Island Race Week.





Kronprins Frederik på vej ud til lørdagens finalesejladser i 49er og 49er FX, som desværre ikke kastede en dansk medalje af sig. Foto: Henrik Bagger/Ritzau Scanpix

Hverken Drage eller Farr 40 var dog blandt de klasser, som kronprinsen kunne opleve under finaleweekenden i Aarhus. Og selv om han var på vandet flere gange, var det ikke som en del af det danske sejlsportsteam. Alligevel var det en engageret kronprins, der var mødt op.







»Jeg glæder mig til at se, hvordan det ruller. Jeg har fulgt med på forskellige apps og sådan. Men jeg glæder mig til at mærke stemningen, og hvordan det summer her,« sagde kronprins Frederik til Jyllands-Posten, inden hans program for alvor tog fat.

Aarhus’ svære vind

Det var ikke kun de udenlandske sejlere, der fik lov til at snakke med kronprinsen. Det første stop på havnerundturen var i Medal Race bådparken, hvor de danske 49er FX-kvinder Ida Marie Baad og Marie Thusgaard var ved at gøre sig klar inden dagens finalesejladser. Der var dog lige tid til snak med kronprinsen om Aarhus’ svære vind, der »konstant ændrer sig«, som Marie Thusgaard forklarede det.

Herefter fik kronprinsen en redningsvest på, og rundturen med fortællinger om årets sejlevent fortsatte til vands i selskab med blandt andre Jørn Sønderkjær, formanden for VM-styregruppen.

Et par timer efter sin ankomst til Aarhus gik kronprinsen om bord på skoleskibet ”Georg Stage”. Herfra havde han mulighed for at følge medal race i 49er og 49er FX.

Afslutningsvis skulle kronprinsen overrække medaljer i netop de to klasser samt kiteboard for både mænd og kvinder. Selv om kronprins Frederik havde troet på danske medaljer, blev det ikke i denne omgang.