Kronprinsen sprang til som dommer på Smukfest

Skal dagen efter Smukfest være national helligdag?

Måske. I hvert fald hævdede Simon Kvamm, forsanger i Nephew, der gav koncert på Bøgescenerne op til midnat mellem torsdag og fredag, at han havde aftalt med kronprins Frederik, at sådan vil det blive, når han engang overtaget tronen.

Kronprinsen havde netop været på scenen sammen med det danske rockband, hentet ind for at hjælpe Simon Kvamm med at afgøre en lille konkurrence: Publikum var blevet delt i to - Skanderborg Øst og Skanderborg Vest - og hvem sang mon højest?

Det blev kæmpet hårdt i begge lejre, men øst blev udpeget som vinder af kronprinsen, der ankom til Smukfest torsdag aften. Ikke at Frederik selv sagde noget fra scenen, efter nogen betænkningstid pegede han blot til venstre. Sådan blev det, og så løb han ud af scenen igen til stor klapsalver fra det hujende og piftende publikum.

Derefter spillede Nephew sit gamle hit, "Superliga".

Bandet gik på scenen kl. 23. 15, stort set på samme tid, som det massive regnvejr med både bulder og brag forsvandt ud over Skanderborg Sø og efterlod festivalen lidt våd, men også varm og imødekommende.