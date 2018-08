Problemerne med buskørsel til Smukfest i Skanderborg vil åbenbart ingen ende tage.

Torsdag aften åbnede himlen for alvor sine sluser og tilsatte både lyn og torden over festivalpladsen i en grad, så al snak om tørke forstummede.

Det fik mange til at forlade festivalpladsen for at komme ud til deres biler eller campingplads - så mange, at busserne ikke kunne betjene dem alle. Derfor oplevede disse gæster, at de måtte stå i kø i over en halv time i silende regn for at komme med en shuttlebus. Andre begyndte at gå på vejen, hvilket på samme måde som tidligere gjorde det vanskeligt for busserne at køre.

Nu skulle det hele gerne køre normalt resten af festivalen. Poul Martin Bonde, talsmand, Smukfest - inden torsdagens massive regnvejr Nu skulle det hele gerne køre normalt resten af festivalen.

»Vi er i fuld gang med at sætte ekstra busser ind. På grund af regnen er folk gået hjem i større tal og tidligere, end vi havde forventet,« forklarede talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde.

Tidligere på dagen indgik festivalen en aftale med Herning Turist, som sendte 20 toptjekkede busser til Skanderborg, hvor de med virkning fra torsdag eftermiddag løbende sættes ind i festivalens køreplan, oplyste festivalen i en pressemeddelelse torsdag.