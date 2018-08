Mandag starter skolen - op mod 50 elever fra Lykkeskolen mangler stadig plads

Sommerferien lakker mod enden for landets folkeskoleelever, og i weekenden skal penalhuse, madkasser og skoletasker igen findes frem, inden skoleklokkerne ringer det nye skoleår ind mandag d. 13. august.

En smule anderledes forholder det sig dog for omtrent en tredjedel af eleverne på den muslimske friskole, Lykkeskolen, og deres forældre, som stadig ikke ved, hvor de skal sende deres børn hen mandag morgen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har siden efteråret 2017 haft Lykkeskolen under særligt tilsyn. Styrelsen har vurderet, at Lykkeskolen ikke lever op til flere af kravene i friskoleloven. På baggrund af den vurdering har Undervisningsministeriet besluttet at stoppe Lykkeskolens statstilskud, hvilket har tvunget skolen til at begære konkurs.

Ingen konkrete opgørelser

Selvom man hos Aarhus Kommune har øget bemandingen, der arbejder for at få fordelt eleverne rundt på kommunens øvrige folkeskoler, tyder det på, at en del af Lykkeskolens tidligere elever ikke vil kunne starte på deres nye folkeskole efter weekenden.

Hvor mange, der er tale om, vides ikke med sikkerhed.

»Jeg har ikke en liste, men i overordnede linjer kan jeg sige, at omtrent 80 af eleverne har fået et nyt skoletilbud,« skønnede sektionsleder i Læring og Udvikling ved Aarhus Kommune, Kamilla Ryter Dahlstrøm, torsdag eftermiddag.

Hvis man korrigerer for de elever, som vælger en privatskole eller skifter kommune, og som det dermed ikke er Aarhus Kommunes ansvar at finde pladser til, vurderer Kamilla Rytter Dahlstrøm, at der er tale om 130 elever. Dermed mangler omtrent 50 elever stadig et endeligt svar på, hvor de kan begynde i skole efter weekenden.

Sprogscreeninger

Når en folkeskole tvinges til at lukke, har eleverne som udgangspunkt krav på at blive tildelt en plads på en anden skole i deres skoledistrikt.

I Aarhus Kommune har byrådet besluttet, at der i en folkeskoleklasse ikke må være mere end 20 pct. af eleverne, som har brug for sprogstøtte.

Da Lykkeskolens elever er tosprogede, er der en del af dem, som skal sprogscreenes, inden de kan tildeles en ny folkeskoleplads. I sommerferiens sidste uge er der planlagt 35 sprogscreeninger, oplyser Kamilla Rytter Dahlstrøm.