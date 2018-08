Ny rute til fra Aarhus Lufthavn til London

Luftfartsselskabet easyJet en ny lavprisrute mellem Aarhus og Gatwick Lufthavn i London.

Ruten åbner den 2. november, og der bliver tale om to ugentlige afgange mellem de to byer.

»For mig er det helt ekstraordinært, at easyJet kan se så stort potentiale i Aarhus, at de annoncerer en ny rute, allerede inden ruten til Berlin er kommet på vingerne. Gatwick er vel at mærke den næststørste lufthavn i Storbritanien efter Heathrow, og det betyder, at et væld af nye destinationer kommer inden for rækkevidde af østjyderne,« siger Peter Høgsberg, direktør i Aarhus Airport.

Han henviser til, at der allerede eksisterer en flyrute mellem Aarhus og London, idet Ryanair flyver imellem Aarhus Airport og Stansted. Ruten tog i juli førstepladsen med mest trafik af alle ruter fra Aarhus.

Med ruten får briterne endnu en indgang til Aarhus, hvilket skal ses som en blåstempling af turismetilbuddene i Aarhus ifølge Peer H. Kristensen, direktør i VisitAarhus.

»Jeg ser det som en stor cadeau til Aarhus og byens turismeprodukt, at et verdensomspændende flyselskab som easyJet vælger at etablere en rute mellem Gatwick og Aarhus. Det er et stort marked, som nu bliver eksponereret endnu mere for Aarhus, og det er alt andet lige rigtig godt nyt for byens turismeaktører,« han.

Det er anden gang inden for kort tid, at easyJet vælger Aarhus som destination for en ny ruteåbning. Således åbner til september en rute mellem Aarhus Airport og Berlins Tegel Airport. Det er første gang, at Europas næststørste lavprisselskab er at finde i Vestdanmark.