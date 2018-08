Venstre i Aarhus har fået ny politisk ordfører: »Hun kan tage jernhandsken på over for politiske modstandere«

For tredje gang på under et år har Venstres byrådsgruppe i Aarhus Kommune valgt en ny politisk ordfører.

På partiets årlige sommergruppemøde tirsdag aften blev den 46-årige Heidi Bank, som har været medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2018, valgt af en enig byrådsgruppe som ny politisk ordfører. Heidi Bank, der bl.a. er uddannet ejendomsmægler, er medlem af børne- og ungeudvalget, teknisk udvalg og udvalget for mangfoldighed og ligestilling.

»Heidi har på ganske kort tid vist, at hun er arbejdsom og flittig. Hun kan være blød, når hun skal være det. Men hun kan også finde ud af at tage jernhandsken på over for politiske modstandere. Det er nogle af de egenskaber, som en politisk ordfører skal have, men også kunne kommunikere Venstres politik. Det er jeg overbevist om, at hun kommer til at kunne udfylde,« siger rådmand Bünyamin Simsek, Venstres politiske leder i byrådsgruppen.

Fokus på borgerne

Heidi Bank er gift med Per Bank, som er adm. direktør i Salling Group. Familien bor i Højbjerg.



»Jeg er glad for gruppens opbakning. Rollen som politisk ordfører giver nogle nye opgaver og muligheder, men mit og Venstres fokus skal stadig være det samme; nemlig at skabe løsninger til gavn for borgerne i hele Aarhus Kommune, så de får mest mulig indflydelse på deres eget liv under hensyn til fællesskabet,« siger Heidi Bank i en pressemeddelelse.

Heidi Bank, der blev valgt ind i byrådet sidste år med 2.109 personlige stemmer, afløser byrådskollega Hans Skou, som overtog opgaven som fungerende politisk ordfører i foråret, da Venstres Lene Horsbøl efter tre en halv måned gik som politisk ordfører for Venstre i byrådet. Allerede dengang lå det fast, at der skulle vælges en ny politisk ordfører i august.

29-årige Lene Horsbøl, som var udset til at være en del af fornyelsen i Venstres Byrådsgruppe, gik, fordi hun ville i gang med at søge fuldtidsarbejde, hvilket hun ikke kunne få til at fungere sammen med posten som politisk ordfører, fastslog hun. I maj meddelte Lene Horsbøl, som blev genvalgt til Aarhus Byråd i november 2017 med 2.272 stemmer, at hun holder et års orlov fra byrådsarbejdet. Siden da har Theresa Blegvad været vikar for hende. Hans Skou fortsætter som gruppeformand for Venstres byrådsgruppe, som med seks medlemmer er den næststørste i Aarhus Byråd.