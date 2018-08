Lighthouse-bygherre: »Nej, vi er ikke i gang med at bygge«

Hvad sker der?

Er de allerede i gang med at bygge, længe inden det samlede Lighthouse-byggeri overhovedet er vedtaget?

Sådan har nogle naboer på Aarhus Ø funderet de seneste dage, efter at entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S er rykket ind med store rør og maskiner på den yderste spids af Aarhus Ø, hvor Lighthouse-tårnet skal bygges.

Som ved alle andre byggeprojekter laver vi en række prøveboringer. Stine Hindby, partner i konsortiet bag Lighthouse Som ved alle andre byggeprojekter laver vi en række prøveboringer.

Men der er alene tale om prøveboringer, oplyser Stine Hindby, der sammen med Rune Kilden er en del af konsortiet Lighthouse United, der bygger Lighthouse.

»Nej, vi er ikke i gang med at bygge, men som ved alle andre byggeprojekter laver vi en række prøveboringer i god tid for at indhente mest mulig viden om undergrunden. Med de her prøveboringer kan vi komme et skridt dybere, end vi kan med de almindelige geotekniske undersøgelser, og de to prøvepæle, vi sætter ned nu, skal ikke blive stående, men bliver formentlig knust igen, når de har givet os de oplysninger om jorden, som vi skal bruge,« siger hun.



Tre ugers arbejde

De aktuelle rør er således ikke en del af fundamentet, som det fremgik af en forsidehenvisning i printudgaven af JP Aarhus onsdag. De aktuelle boringer går ned i 60-70 meters dybde og laves ved at grave jord væk med gravemaskiner og derefter sætte stålrør ned. På samme måde skal tårnet senere funderes, så der i stedet for de normalt nedrammede pæle, som bankes ned ved mindre byggerier, sættes betonpæle ned med en diameter på cirka to meter.

De aktuelle prøveboringer vil stå på i denne uge og de efterfølgende to uger, oplyser Stine Hindby.

Som omtalt i avisen er lokalplanen for tårnet allerede godkendt, men lokalplanen for sidebygningerne er i øjeblikket i høring frem til 28. august, og den ventes vedtaget af byrådet i oktober.

Lighthouse-området: Aarhus Ø-beboere indkalder til protestmøde Naboprotester over højt byggeri er ikke imødekommet - beboerne har nu indkaldt til borgermøde.

En række naboer er utilfredse med højden på sidebygningerne, og Fællesrådet for de bynære havnearealer på Aarhus Ø har indkaldt til et borgermøde torsdag den 6. september, hvor politikere, bygherrer, beboere og andre er inviteret.

I byrådet var der under førstebehandlingen i juni opbakning til byggeriet fra S, V, R og SF . DF og Enhedslisten er imidlertid modstandere af lokalplanforslaget og har fået indskrevet mindretalsudtalelser.