Generationerne samles til tonerne af Kim Larsen

Blandt publikum: Kim Larsens sange var på alles læber, da han onsdag aften leverede sin koncert på Bøgescenen. Og forskelligheden blandt publikum var stor, for til koncerten var alle aldre kommet for at nynne med til tonerne af Tarzan Mama Mia og andre velkendte melodier fra den efterhånden garvede musiker.



Marie Frank havde taget sin søn Viggo på 11 med til koncerten. Selvom han ikke kunne se alverden, betød det alligevel noget, at han var med.

"Jeg vil jo rigtig gerne nå at opleve Kim Larsen, mens det stadig er muligt, og min søn har ofte haft noget omkring Kim Larsen i skolen, så det giver mening, at han er med, og han vil det rigtig gerne," sagde hun.



Andre havde samlet sig i store venneflokke, hvor der var stor enighed om, at Kim Larsen skulle opleves, mens det endnu er muligt. Som en tung sky lurede spørgsmålet nemlig om, hvorvidt Kim Larsen stadig kæmper med sygdom, men på denne aften var det alligevel som om, at Larsens humør smittede af på publikum, så sygdom og koncertaflysninger forsvandt som dug for solen.



Både yngre og ældre kæmpede om at overdøve Larsen selv, og mens mørket faldt på i Skanderborg, var der fællessang for alle generationer på Smukfest.