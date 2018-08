DF vil skåne unge og ældre for besparelser

Når Aarhus Byråd i september skal finde flertal for det kommende budget, skal der ikke røres ved kernevelfærden for kommunens børn eller ældre.

Det fastslår Dansk Folkeparti, som vil holde den borgernære velfærd fri fra kommende besparelser.

»Vi vil ikke være med til spareforslag på kernevelfærd. Det gælder bl.a. ældre, handicappede og skoler. Vi er nødt til at forholde os til, at Aarhus Kommune skal spare millioner på næste års budget, men det skal være uden om den borgernære velfærd, hvor der allerede er skåret meget ned i de senere år,« siger Knud N. Mathiesen, politisk ordfører for Dansk Folkeparti i Aarhus Byråd.

Aarhus Kommune har i de kommende års budgetter satset på en ny økonomisk udligningsaftale mellem alle landets kommuner, men forhandlingerne på Christiansborg om udligningsaftalen faldt i foråret sammen. Derudover er Aarhus Kommunens økonomi udfordret af, at kommunen fra næste år bliver tillagt udgifter på omkring 75 mio. kr. på grund af andre økonomiske omlægninger. Sammenlagt betyder det, at der skal findes op mod 275 mio. kr. på hvert af de kommende års budgetter.

Flere budgetforslag

Mandag var der deadline for partiernes ønsker til fornyelser i de kommende budgetforhandlinger. DF har bl.a. ønsket flere oplevelsesmedarbejdere til de ældre på plejehjemmene. Prisen for en oplevelsesmedarbejder, som skal skabe glæde og aktivitet på plejehjemmene i Aarhus Kommune, er ca. 475.000 kr. pr. medarbejder, vurderer Dansk Folkeparti. Partiet ønsker bl.a. også bedre offentlig transport til oplandsbyerne, en bedre turistinformation og flere penge til at informere flygtninge og indvandrere om mulighederne for at repatriere til hjemlande.

»Vi er ikke kommet med et budgetforslag med store armbevægelser. Vi ved jo godt, at der skal spares, men vi forventer, at der også bliver en pulje til nye tiltag,« siger Knud N. Mathiesen.



Økonomiaftale aflyser ikke hård sparerunde - Aarhus mangler stadig 275 mio. kr. Der er ikke penge nok i den nye aftale om kommunernes økonomi til at aflyse den ventende sparerunde i Aarhus Kommune, fastslår borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Dansk Folkeparti ønsker også penge til at sikre, at der ofte kommer en velkendt hjemmehjælper hjem til de ældre. Med forslaget vil Aarhus Kommune opnå større tryghed og tilfredshed med hjemmeplejen, hvis borgerne møder hjælpere, som kender borgerens behov, mener partiet, som også ønsker flere penge til handicappede ældre. Partiet har ikke sat beløb på, hvad de to forslag vil koste, men der er i begge tilfælde tale om varige driftsudgifter, fremgår det.

Men hvorfor peger I på forslag, som betyder øgede udgifter i et spareår?

»Selv om vi skal spare 275 mio. kr. om året, så kan vi ikke lade verden gå i stå. Vi kunne have ønsket os mange, mange flere ting, men vi har valgt en række forslag, som kan gøres for små penge. Vi har været meget realistiske omkring økonomien,« siger Knud N. Mathiesen.

Fast køreplan

Først efter den 20. august, hvor direktørgruppen i Aarhus Kommune afleverer deres forslag til de kommende besparelser, vil Dansk Folkeparti pege på mulige spareområder i kommunen, oplyser Knud N. Mathiesen.

Partiet har i sine budgetforslag dog peget på lukning af det kommunale stofindtagelsesrum, som en sparemulighed. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) pegede i juni på omkostninger til driftsudgifter bl.a. energi, som et muligt sparemål.

Den 22. august vil sparekataloget blive sendt i høring internt i kommunen. Den 9. september skal høringssvarene senest afleveres. Aarhus Byråd mødes til officielt til budgetforhandlinger mandag den 17. september 2018 med forhandlingsfrist den 21. september 2018.