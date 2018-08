Aarhus Sejlklub: »Det betyder noget for klubben, at byen får øjnene op for sejlsport«

Hos Aarhus Sejlklub er man ikke i tvivl. VM i sejlsport giver lidt ekstra opmærksomhed til klubben, der holder til ved lystbådehavnen i Aarhus. Klubben oplever flere gæster end den plejer i klubhuset, og sejlerskolen har fået flere tilmeldinger, end den plejer at få denne tid på året. Og det er en udvikling, som formanden for Aarhus Sejlklub, Jens Erik Hansen, er meget glad for.

»Det betyder noget for klubben, at byen får øjnene op for sejlsport. Det får den ved et arrangement som det her. Der er det ikke kun os, der til dagligt går op i sejlsport, du ser hernede. Det er masser af byens borgere, politikere, erhvervsliv og sponsorer, der finder ud af, at der er noget specielt ved sejlsport. Og det smitter af på os,« siger Jens Erik Hansen.

De seneste år er der blevet bygget en del ude på havnen, og det betyder at sejlklubben ikke ligger så afskåret fra resten af byen, som den gjorde engang. Det betyder også, at Aarhus Sejlklub har en mere central placering ved VM, og derfor kan klubben for alvor få vist sig frem til de sejlsportsinteresserede, der befinder sig på havnen i denne uge.

Arrangementet får også ros med på vejen fra sejlklubben, der oplever at kunne give de mange besøgende på havnen en god oplevelse. Både som frivillige til VM, men også som sejlklub. Sejlklubben har en placering, der også gør, at den ligger centralt i forhold til de mange arrangementer ved VM.

En særlig tilknytning

»Det er fantastisk at være klub i det her. Det er et meget velorganiseret stævne, og jeg har aldrig tidligere set noget, der var så godt organiseret som det her. Det kører virkelig godt, og der har endnu ikke været noget, der ikke har fungeret,« siger Jens Erik Hansen.

Aarhus Sejlklub har en helt særlig tilknytning til dette års VM. Ud over at arrangementet finder sted på havnen i Aarhus, har Aarhus Sejlklub selv 14 medlemmer, der frem til den 12. august dyster om medaljer ude på vandet. Ifølge Jens Erik Hansen giver det også en helt særlig stemning, at de resterende medlemmer kan heppe på nogle af deres egne ude ved havnemolen.

»Vi går ud og hujer på tribunen, når Ida Marie Baad og Marie Thusgaard kommer sejlende ind. Normalt sejler de ude i verden til alle mulige stævner. Her har vi muligheden for at bakke op om dem. Det er spændende at se, hvordan de sejler, og hvordan det udvikler sig. Vores medlemmer følger virkelig med. Det er jo altid sådan, at når det går godt for nogen i klubben, så har det en afsmittende virkning,« siger han.

På ydersiden af Aarhus Sejlklubs grålige lokaler kan man også se 14 smilende ansigter. Klubben lægger under VM særlig vægt på at støtte de atleter, der kæmper mod vind, vejr og konkurrenter om at tage medaljer og OL-kvalifikationer med tilbage til klubhuset, når VM slutter på søndag.

Ikke kun fornøjelse

Klubben har en tradition for at holde liv i det sportslige, så sejlads ikke kun bliver for fornøjelsens skyld. De afholder hvert år flere stævner, og med flere topatleter på medlemslisten er det ikke svært at holde gang i sejlsporten og vise klubbens ungdomshold, at man kan komme langt med sejlsport i Danmark. De professionelle kan nemlig give de unge medlemmer en motivation til at fortsætte med at dyrke sejlads på det sportslige plan.

»Det, vi prøver her i klubben, er at have en sportslig ambition. Der er mange, der gerne vil sporten, og vi har en god ungdomsafdeling. Så hvis der er en klub, der skal være glade for, at verdens bedste sejlsportsatleter sejler rundt ude i forhaven, så er det altså os,« siger Jens Erik Hansen.

Aarhus Sejlklub har 532 medlemmer, og ca. 100 af de medlemmer arbejder i disse dage frivilligt ved VM i sejlsport. Selv om det er en positiv bivirkning, at der kommer flere medlemmer til klubben ved arrangementet, så er det klubbens højeste prioritet, at de nuværende medlemmer får en så god oplevelse ud af VM som overhovedet muligt.

»Det, vi allerhelst vil have ud af VM, er, at vores frivillige medlemmer får en god oplevelse ud af det. Og det er mit indtryk, at det lykkes. Vores medlemmer skal gerne gå med en følelse af, at det her er et helt specielt stævne, som vi næppe kommer til at se i samme grad igen,« siger Jens Erik Hansen.