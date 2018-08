Kommune fraråder badning ved populære aarhusianske strande

Trænger du til at svale dig med en kølig dukkert i varmen, skal du finde et andet sted at plaske rundt end Blommehaven og Ballehage i Aarhus.

Natur & Miljø i Aarhus Kommune har mandag valgt at fraråde badning ved de populære strande.

Der skyldes, at der er sket et brud på en kloakledning i Højbjerg. Derfor er der risiko for, at kan være løbet spildevand ud i Aarhusbugten.

Kommunen forventer, at man atter vil kunne springe i bølgen blå onsdag i denne uge.

»Vi overvåger badevandskvaliteten nøje og forventer, at du kan bade igen på onsdag,« skriver Natur & Miljø på Facebook.

Her vil vejret desuden være oplagt til en strandtur med temperaturer, der kan nå mellem 27 og 32 grader. I de østlige egne af landet, kan man nå helt op på 35 grader onsdag. Aarhus ser ud til at ramme 30 grader ved middagstid, spår DMI.

Man kan løbende holde øje med badevandskvaliteten på sin foretrukne strand, før man tager på af sted på badevand.dk.