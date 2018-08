Hospitalsudflytning betyder færre operationer

Når Aarhus Universitetshospital (AUH) i de kommende uger flytter rundt på en række hospitalsafdelinger, vil det få konsekvenser for antallet af planlagte operationer.

Fra uge 33 til uge 41 skal en række hospitalsafdelinger på det nuværende hospital i Skejby flytte rundt internt, og samtidig skal det gamle amtssygehus på Tage-Hansens Gade rømmes. Det betyder bl.a., at mave-tarmkirurgisk afdeling flyttes til Skejby.

Udflytningen er en stor logistisk omgang, konstaterer hospitalsledelsen på AUH.

»Vi har lært af erfaringerne fra de første udflytninger til Skejby. Derfor laver vi nu en kontrolleret neddrosling i antallet af operationer på de berørte afdelinger. Vi booker derfor ikke patienter, der risikerer at blive aflyst. Vi booker kun operationstid i de kommende uger til de patienter, som vi har planlagt plads til,« siger sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, AUH.





Fakta: Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus bygges sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, til et samlet nyt hospitalskompleks. Opgaven med flytning og sammenlægning vil strække sig frem til 2019, hvor sidste byggeetape af Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby tages i brug. Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus. Hospitalet bliver arbejdsplads for ca. 10.000 ansatte, ca. 83.500 årlige indlæggelser og 832.000 ambulante behandlinger. DNU har en samlet anlægsramme på 6,4 mia. kr. til nye bygninger samt 430 mio. kr. til ombygning. Hertil kommer et ny psykiatrisk center med en anlægssum på 1,25 mia. kr. og Dansk Center for Partikelterapi, som opføres for 800 mio. kr. Kilde: AUH/DNU



Hospitalsudvalget i Region Midtjylland blev mandag orienteret af AUH-ledelsen om de neddroslede operationsplaner, som ud over mave-tarmkirurgisk afdeling også vil berøre patienter med behov for ikke-akutte urinvejskirurgiske, gynækologiske og plastikkirurgiske operationer.

De nævnte afdelinger hører til det såkaldte Sydspor i de nye bygninger i Skejby. I maj flyttede en anden gruppe hospitalsafdelinger - kaldet Nordsporet - ind i deres nye lokale i Skejby, hvilket efterfølgende gav massive problemer med at skaffe nok rene operationsredskaber til ortopædkirurgiske operationer på det nye supersygehus.

Problemer med sterilcentral

I slutningen af juni aflyste AUH derfor alle ikke-akutte operationer på området frem til uge 33. Det var udfordringer med bl.a. den nye sterilcentral, som dengang fik problemerne til at vokse. Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen påpeger, at hospitalet har løst de største udfordringer med sterilcentralen, som har erstattet små decentrale sterilenheder på de enkelte afdelinger, hvor man tidligere kunne rense instrumenterne og gøre dem klar til brug igen inden for maks. 12 timer. Nu er rengøringsprocessen for 80 pct. af instrumenterne sat til 24 timer. Det giver udfordringer pga. nye arbejdsgange, ny teknologi og nye lange afstande med op til 30 minutters transport.

»Vi har stadig meget stor bevågenhed på området, og vi passer rigtig godt på, at vi kan sikre det nødvendige flow af instrumenter, som vi har brug for. Hver morgen 8.30 mødes afdelingsledere nu for at planlægge dagens operationer. Det betyder, at vi hjælper hinanden på kryds og tværs,« siger Inge Pia Christensen, som derfor forventer, at alle operationer på Nordspors-afdelingerne fra uge 34 kører som normalt.

Tilfredse sygeplejersker

Beslutningen om at lave den ekstra kontrollerede neddrosling af antallet af planlagte operationer i den kommende flytteperiode glæder Jacob Gøtzsche, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital.

»De nye planer giver personalet ro til at kunne komme på plads på afdelingerne. Erfaringen fra udflytningen af de ortopædkirurgiske afdelinger er bl.a., at der ikke var de nødvendige ting til stede til rette tid til operationerne. Det betød, at vi fik alt for lange skiftetider mellem operationerne. Det gav lange ventetider for patienterne, og alt for meget overarbejde til personalet,« siger Jacob Gøtzsche.