Ugen i Østjylland

Mandag den 13. august

I dag er det første skoledag efter sommerferien i størstedelen af folkeskolerne.

Tirsdag den 14. august

Elle-Mie Ejdrup Hansen, billedkunstner, institutleder, Aarhus C, fylder 60 år.



Birthe Tofting, salgsdirektør, Aarhus C, fylder 60 år.





Onsdag den 15. august

Vestas fremlægger halvårsregnskab i dag.

Herman Autrup, professor (Aarhus Universitet), cand.scient., Risskov, fylder 75 år.

Ann-Mai-Britt Fjord, musiker, skuespiller, Højbjerg, fylder 60 år.

Torsdag den 16. august

Krydstogtsskibet Costa Favolosa besøger igen Aarhus med ankomst kl. 9 og afgang kl. 18.30.

Venstre holder sommergruppemøde i Aarhus fra den 16.-18. august.

Fredag den 17. august

Venstre holder pressemøde i Aarhus i forbindelse med partiets sommergruppemøde. På pressemødet ventes formand Lars Løkke Rasmussen at se frem mod valgkampen og tale om regeringens prioriteter i de kommende måneder, hvor der blandt andet skal præsenteres finanslovsudspil, klimaudspil og sundhedsreform.



Fed Fredag i Tivoli Friheden med Sivas.

Schouw & Co. fremlægger regnskab for 2. kvartal.

Lørdag den 18. august

Smag på Aarhus og Økologisk Landsforening inviterer aarhusianerne tiløkologisk langbordsmiddag under åben himmel midt på Frederiks Allé i Aarhus. By og land mødes for at fejre høsten, når råvarer fra økologiske landmænd i Østjylland bliver til en tre-retters måltidsoplevelse af lokale restauranter og serveres for 500 gæster ved langbord inde midt i byen.

Sanger Lis Kauczki (fra Lis & Per), fylder 75 år.

Søndag den 19. august

I sjette runde af Superligaen mødes AGF og FC København. Kampen spilles kl. 16 på Ceres Park.

Erik Holst, fhv. håndboldlandsholdsspiller, Malling, fylder 80 år.

Per Brink Abrahamsen, dukketeaterdirektør (Svalegangens Dukketeater), cand.mag., Aarhus V, fylder 75 år.

Johannes Christoffersen, fhv. sognepræst (Byrum-Hals-Vesterø Kirke indtil 2013), Åbyhøj, fylder 70 år.