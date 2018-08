VM blev søsat

»Aarhus, for faaaan. TAK for at I tog så godt imod alle atleterne i aftes. Vi håber, at I har fået lyst til at følge dem på vandet, OG at I er klar til endnu en dag i sejlsportens (og hyggens) tegn, for den store maritime folkefest kan vi nu også erklære for åben. Anne-Marie Rindom bar det danske flag i meget fin stil. Vi krydser alt for Sejlerlandsholdet og alle jer andre seje sejlere.«

Mange aarhusianere og andet godtfolk - bl.a. sejlere fra alverdens lande, deltog i den folkelige åbning af sejler-vm i Aarhus torsdag aften. Foto: Ida Munch

Stars and Stribes blev båret af en feststemt sejler, der på typisk amerikansk vis gjorde et show ud af det. Foto: Ida Munch

Overstående er den fuldstændige facebook-opdatering fredag formiddag fra Hempel VM i Sejlsport Aarhus 2018.



Det skal dog siges, at beskeden er krydret med en hatfuld af emojier; hjerter, sejlbåde, firkløver, bordbomber og flere smilende ansigter (smileys) med hjerter i øjnene.

Det var da også en dejlig aften, der overskyggede, at de første konkurrencesejladser, der skulle have været sejlet torsdag ved middagstid, finjollerne og 470'erne, fik deres planlagte starter udsat på grund af mangel på vind på Århus Bugt. Søbrisen kom dog senere på dagen, så da åbningsarrangementet på havnepladsen fandt sted, var VM faktisk allerede i gang.

Danseshow med Christel Klan Stjernebjerg. Foto: Ida Munch

På havnepladsen præsenterede de små 100 deltagende nationer deres flag, og de budt velkommen og ønsket god vind fra borgmester Jacob Bundsgaard og præsident for World Sailing, Kim Andersen.

Og fra en scene på toppen af en container sat på universitetsskibet, Aurora, spillede Michael Learns to Rock og Alexander Oscar hver et par numre, og Christel Klan Stjernebjerg dansede for hængende i en kran.

Flag, fest og farver. Sejler-vm i Aarhus er i gang. Foto: Ida Munch

I alt er 1.100 både på vandet under VM, og arrangørerne forventer, at der vil komme omkring 400.000 tilskuere. Der er gratis adgang for alle.