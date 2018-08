Aarhusianske børn får kortere sommerferie, men længere juleferie

Det er med at nyde de sidste feriedage, inden der igen står tyske gloser og regnestykker på skemaet for de aarhusianske børn. Næste år bliver skolernes sommerferie nemlig forkortet fra seks til fem en halv uge. Det fremgår af Aarhus Kommunes ferieplan for ferieåret 2019/2020.

De ekstra skoledage resulterer tilgengæld i, at den efterfølgende juleferie bliver et par dage længere. I stedet for at begynde på skolebænken igen den 2. januar, som børnene normalt gør, ringer klokken først ind til time den 5. januar 2019. Altså to dage senere end normalt.

Den kortere sommerferie og længere juleferie er blevet vedtaget efter ønske fra forældrene. Det oplyser rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF):

»Der er mange familier, der syntes, at det er hårdt at komme i gang så hurtigt igen efter nytår. Så det har været et ønske fra forældrene, at man tog nogle dage fra den meget lange sommerferie og lagde i slutningen af juleferien i stedet,« siger han.

Ingen negative tilbagemeldinger

Beslutningen, som blev vedtaget for et par måneder siden, har ikke vakt utilfredshed hos forældrene, oplyser rådmanden:

»Jeg har ikke fået nogle negative tilbagemeldinger, men der er nogle forældre, der har sagt, at de er glade for de ekstra dage efter jul,« siger Thomas Medom.

Forældre vil diskutere mere fleksibel sommerferie

Skolernes sommerferie løber næste år fra den 29. juni til onsdag den 7. august, mens den efterfølgende juleferie starter den 21. december og slutter den 5. januar.