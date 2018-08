Endnu en stigning i antallet af magtanvendelser på Dalgaarden alarmerede kommunen

Da konflikter mellem de udsatte børn og medarbejderne på døgninstitutionen Dalgaarden 88 gange sidste år endte i en magtanvendelse, hvor 10 af dem blev vurderet som ikke-tilladte, blev socialtilsynet alarmeret i sådan en grad, at det truede med at lukke Dalgaarden.

Umiddelbart inden sommerferien skete det igen. Denne gang blev Aarhus Kommune, som i slutningen af 2017 indsatte en ny ledelse for at redde bostedet, alarmeret.

»Den konstituerede ledelse på Dalgaarden giver udtryk for, at de i øjeblikket oplever situationer, hvor de har udfordringer med at håndtere nogle af de børn, som er indskrevet på Dalgaarden (...) Der er således sket en stigning i antallet af magtanvendelser og samtidig en svingende kvalitet i den faglige kvalitet i udarbejdelsen af disse,« står der i en orientering den 22. juni til kommunens social- og beskæftigelsesudvalg.

Sygemeldinger og vikarer

I årets første måned foretog personalet på Dalgaarden seks magtanvendelser. Det tal faldt til to i marts. Men da tallet i maj var steget til otte, blev Aarhus Kommune bekymret, fremgår det.

Dalgaarden er igen truet

Orienteringen blev præsenteret for udvalget fire dage efter, at repræsentanter fra Dalgaardens bestyrelse over for socialforvaltningen havde beskrevet situationen på døgninstitutionen som alvorlig. Forklaringen var bl.a., at et højt antal sygemeldinger og deraf brug af vikarer, som børnene ikke kendte, havde medført et højt konfliktniveau.

Magtanvendelser Institutionen Dalgaarden i Højbjerg blev oprettet i 1961 og har været kendt for i høj grad at inddrage familierne til beboerne. Dalgaarden modtager udsatte og omsorgssvigtede børn mellem 5-12 år på indskrivningstidspunktet. I 2016-2017 steg antallet af magtanvendelser fra 34 til 88. I årets syv første måneder er der registreret 26. Januar - 6

Februar - 3 Marts - 2 April - 5 Maj - 8 Juni - 0 Juli - 2

Over for medlemmerne af social- og beskæftigelsesudvalget vurderede socialforvaltningen, at Dalgaarden ikke kunne leve op til en faglig udviklingsplan indgået med Aarhus Kommune for bl.a. at reducere antallet af magtanvendelser. Samtidig blev det oplyst, at Aarhus Kommune var stoppet med at lave nye anbringelser på bostedet.

Gode takter

De to seneste måneder har dog været en rolig periode på Dalgaarden med et langt lavere konfliktniveau end før, oplyser konstitueret stedfortræder Frederik Glerup. Han forklarer, at der af de 28 faste beboere på Dalgaarden har været 12 til 24 børn til stede i sommerferien. Det kan umiddelbart læses i antallet af magtanvendelser, som i juni lå på nul og i juli på to.

Når flere af de sygemeldte medarbejdere i august begynder på arbejde igen, er det Frederik Glerups vurdering, at Dalgaarden kan begynde at følge den faglige udviklingsplan.



»En stor del af vores pædagogik handler om, hvordan vi undgår konflikter og derved magtanvendelser. Jeg ser allerede nu gode takter i måden, medarbejderne reflekterer efter konflikter. Personalet er blevet bedre til at se bag om børnenes adfærd og forstå deres bevæggrunde. Vi står også over for at skal lave konflikthåndteringsstrategier på hvert enkelt barn, hvor vi skal have strategier til, hvordan man kan nedtrappe en konflikt med børnene,« siger han.

Aarhus Kommunes børnecenterchef, Henrik Jensen, vil ikke kommentere kommunens bekymring i juni over magtanvendelserne, men han konstaterer, at antallet er faldet i de seneste to måneder.

»Der har kun været to magtanvendelser på Dalgaarden i juni, og det er faktisk et lavt antal. Man skal huske på, at med den gruppe børn, Dalgaarden har, så vil magtanvendelser forekomme. Men vi er opmærksomme på, hvordan magtanvendelserne er løst,« siger han.