Dalgaarden er igen truet

Spytklatter sendt efter børn, en grænseoverskridende leg, hvor et barn slikkede på et toilet, og magtanvendelser, der tangerede vold, var i 2017 ved at koste Dalgaarden i Højbjerg retten til at drive døgninstitutionen. Efter seks måneder under administration af Aarhus Kommune er den selvejende institution for udsatte børn ikke i mål. Tværtimod er kommunen, som indsatte en ny ledelse på Dalgaarden i december 2017, bekymret for situationen på institutionen.

Det viser en aktindsigt, hvoraf det bl.a. fremgår, at bestyrelsen for Dalgaarden i midten af juni 2018 orienterede Aarhus Kommune om, at situationen var alvorlig. I et notat står, at der bl.a. var udfordringer med institutionens økonomi, faglighed og arbejdsmiljø. I et andet notat påpegede socialforvaltningen ligeledes i juni, at institutionen »har udfordringer med at håndtere de børn, der er indskrevet på Dalgaarden«, og at man var bekymret for en stigning i antallet af magtanvendelser.

Situationen har fået Aarhus Kommune til at stoppe nye anbringelser på institutionen. I midten af august vil kommunen tage stilling til, om man vil acceptere et større millionunderskud på driften af Dalgaarden end først antaget, eller om der skal ske en »kontrolleret nedlukning«. Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for begge scenarier, hvor der bl.a. er beskrevet alternative placeringer af 18 børn og unge, som Aarhus Kommune har placeret på institutionen.

Følger ikke planen

Ifølge konstitueret stedfortræder på Dalgaarden Frederik Glerup var der i maj flere konflikter end normalt med børnene. Det affødte sygemeldinger og en større brug af vikarer.

»Men det har været en meget rolig sommer uden store konflikter. Vi har lavet aktiviteter, og børnene har haft det godt,« siger Frederik Glerup, der forklarer, at af de 28 faste beboere var kun mellem 12 og 24 børn på institutionen hen over sommeren.

Hjem for udsatte børn: Sygemeldinger og opsigelser dræner Dalgaardens økonomi

I et notat den 4. juni vurderede Aarhus Kommune, at Dalgaarden ikke var i stand til at følge hverken den faglige eller økonomiske udviklingsplan, som er indgået med kommunen.

Børnecenterchef Henrik Jensen vil ikke udtale sig om, hvorvidt vurderingen stadig gælder, før der i denne uge er holdt møde med ledelsen på Dalgaarden.

»Det tyder dog på, at sommer har været rigtig god for institutionen, så jeg er positivt indstillet,« siger han og forklarer, at en endnu ikke offentliggjort tilsynsrapport viser bl.a. bedre trivsel blandt børnene og forbedringer af medarbejdernes kompetencer:

»Rapporten hæver institutionen på stort set samtlige områder på nær økonomi og personalegennemstrømning.«