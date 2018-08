Vanedannende feriejob i skoven

Smalle solstriber trænger som lyssværd gennem Dyrehavens enorme trækroner og laver deres eget naturlige lysshow i skovbunden.



En hidsig rundsav vræler til rytmen af tunge hammerslag som et forvarsel om, at rocken snart indtager skoven.

Bag den ikoniske, sorte bøgescene er formanden for Grøn Opstilling, Charlotte Frost, ved at sætte en ung fyr i gang med at fjerne byggeaffald, inden der skal strøs et fint lag flis i backstageområdet.

Rigtig meget mangler dog stadig, men det får ikke formanden til at tvivle:

»Vi bliver klar og vil stå og tage imod gæsterne ude på bakken onsdag eftermiddag med en Blå Thor i hånden,« lover hun.

Charlotte Frost er leder for knap 200 frivillige, som siden uge 25 på skift har leveret 42 timers arbejde til festivalen. Opbygningen går nu ind i sin afgørende fase, og fredag efter fyraften dukker 50 nye ansigter op. Så skal der, som hun beskriver det »knokles igennem« til på onsdag.

»De sidste fem dage sker der meget, og ikke mindst får vi lavet den finish, der får det hele til at se færdigt ud,« forklarer hun.





Byggeleder også i ferien

Charlotte Frost er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og arbejder også professionelt som byggeleder. De sidste seks-syv år har hun dog holdt sommerferie i Dyrehaven. Selv om opgaverne i princippet er de samme, nyder hun opholdet.

»Er man bare en anelse socialt anlagt, så er det her det perfekte sted at være. Vi er en lille familie, og mange kommer igen år efter år, så vi kender efterhånden hinanden rigtig godt og mødes med kys og kram,« fortæller Charlotte Frost.

Hun bor blot en kilometer fra festivalen, så hun tager hjem og sover. Men i tidsrummet kl. 8.00-22.00 er hun som regel i skoven.

»Jeg kunne godt tage hjem til aften, men der kommer 10 mand efter fyraften og arbejder til kl. 22. Så jeg bliver, til de går hjem.«

Holdet rummer en del håndværkere, som er vant til at arbejde effektivt og håndtere værktøj. Mange af de frivillige er imidlertid på mere fremmed grund.

En stor del af Smukfest er bygget op af krydsfiner. Foto: Morten Lau Nielsen

»Man kan ikke forvente det samme af frivillige, men vi har en forventning om, at de løser en konkret opgave inden for frivilligakkorden på de 42 timer. Hvis de vælger at hygge lidt for meget undervejs, må de jo arbejde længere. Men de må gerne have det sjovt, for der er også trælse opgaver,« understreger hun.

For at øge arbejdsmoralen er der indlagt aktiviteter af mere festlig karakter. I uge 27 var der f. eks. grillfest og i lørdags var alle i Grøn Opstilling inviteret til rejsegilde med helstegt pattegris.

Smukfest Smukfest 2018 er den 39. festival i træk i Skanderborg og finder sted den 5.-12 august. Smukfest er med omkring 50.000 gæster Danmarks næststørste festival efter Roskilde Festival. Gæsterne fordelte sig i fjor med ca. 28.000 betalende partoutgæster, ca. 20.000 betalende enkeltdagsgæster (fordelt på de fem dage med entré), svarende til ca. 30.000-34.000 betalende gæster i skoven pr. dag. Overskuddet går bl. a. til Smukfonden, der støtter initiativer mod ensomhed samt driften af Walthers Musikcafé i Skanderborg.





»Det er jo trods alt en festival, vi bygger op, så vi skal også selv i feststemning.«





Sover i container

Christian Egsdal fra Randers har været Smukfest-medhjælper i 12 år og flyttede i skoven i uge 28. Han bruger fire uger af sin ferie på at være med i opbygningen af festivalen og overnatter på en madras i en container.

»Det er min sommerferie, og jeg elsker det,« forsikrer tømreren, der i det daglige sætter solskærme op.



»Mange er her kun for timerne, og så er de væk, når de er færdige. Men jeg kan ikke undvære det, og jeg er efterhånden på fornavn med omkring 100 andre her. Jo flere, man kender, des sjovere bliver det,« siger Christian Egsdal

»Jeg har også fået nogle gode kontakter her, som jeg har gjort brug af på mit arbejde. Der er nogle virkelig dygtige folk herude.«

Det har Jesper Helbo - teknisk chef hos Cinemaxx Biografer – også erfaret. Han har været en del af festivalens it-hold i 20 år og har været med til at digitalisere festivalen.

»Det har været en stor opgave med mange udfordringer. Meget af min erfaring med it har jeg herfra., og jeg bruger det også i mit arbejde. Jeg har endda ansat folk herfra i Cinemaxx, fordi jeg ved, hvad de kan, og specielt hvordan de arbejder under pres,« betror Jesper Helbo.

Christian Egesdal tilføjer:

»Du skal være løsningsorienteret. Hvis der går noget galt, skal det være ordnet på 10 minutter. Det er en katastrofe, hvis systemet går ned under festivalen.«





Som en sekt

Jesper Helbo ville egentlig have holdt en pause i år og bare købt en billet og nydt festivalen uden at skulle arbejde. Men så blev han kontaktet af festivalklubben og tilbudt et andet job.

»Det er ligesom en sekt. Jeg har forsøgt at bryde, men blev trukket ind i det igen. De har nok en skummel plan om, at jeg skal være med til at sætte folk i gang i de sidste dage,« fortæller han.

Styring og overblik er ifølge Charlotte Frost altafgørende, hvis de flere tusinde frivilliges arbejdskraft skal udnyttes effektivt.

»Jeg er altid en dag eller to foran i planlægningen og møder også ind lidt før de andre om morgenen. Det dur simpelthen ikke at stå med 70 frivillige her i weekenden, og der så ikke er noget at lave i tre timer, fordi vi mangler materialer. Vi skal være klar - ellers bliver det alt for presset og heller ikke særlig sjovt at være med til.«

