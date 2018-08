VM-sejlere vælger Airbnb og andre private overnatningsmuligheder

1.400 VM-sejlere fra 90 nationer er torsdag klar til at dyste på de østjyske bølger ved Aarhus.

Det betyder, at de mange deltagere og deres følge er indlogeret på blandt andet byens hoteller, men en stor del har også fundet andre overnatningsmuligheder.

Det skriver DR Østjylland.

»Sejlerne vælger både sommerhuse, de har taget Airbnb til sig og har fordelt sig på hoteller også. Jeg tror, de er lidt over det hele,« siger kongreschef Lone Stouby fra Kongreskompagniet til DR Østjylland.

Det ventes, at stævnet giver omkring 75.000 overnatninger og 400.000 besøgende. Kongreskompagniet, der står for indkvartering på hoteller i Aarhus, har stået for indkvartering af omkring 10.000 overnatninger.



En af dem, der har udlejet sin lejlighed til en VM-sejler via Airbnb, er Pernille Lauritzen, der bor i byggeriet Isbjerget på Aarhus Ø, lige hvor VM løber af stablen. Hun har valgt at leje sin lejlighed ud til en VM-sejler og hans mor fra Bermuda de næste 10 dage.





»Det var en god måde at tjene nogle ekstra penge på, og jeg har mulighed for at bo et andet sted i Aarhus, mens det står på. Derudover får vi også muligheden for at hjælpe nogle af de sejlere, der har brug for et sted at bo,« siger hun til DR Østjylland.

Mindre positiv er Frank Falkenberg, der er næstformand i ejerforeningen Lighthouse, hvor også teamet fra USA har lejet flere af lejlighederne.

Han mener, de mange lejere slider på de fælles arealer og mangler kendskab til husreglerne.

»Hvis du lejer din lejlighed ud i et halvt år eksempelvis, har man jo normalt en kontrakt. Her bor de her måske en uge, og så sætter de sig ikke ind i, hvor de skal af med affald eksempelvis,« siger han til DR Østjylland.



»Så jeg synes, at de, der lejer ud, kunne lave en manual til dem, så folk kan se, hvordan de skal gøre med affald, parkering, hvor højt de må spille musik osv.,« siger han.

Selvom Kongreskompagniet gerne havde stået for endnu flere overnatninger, så forstår Lone Stouby godt, hvorfor nogle har valgt private løsninger som Airbnb.

»Jeg tror ikke, det er den billige løsning, man har fået ved at vælge Airbnb på Aarhus Ø, så det må være nærhedsprincippet,« siger hun.